İran ve ABD nükleer müzakereler için yeniden masaya oturdu. Umman’da başlayan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ABD ve İran, nükleer barış anlaşmasına varmayı amaçlayan görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da, ardından 19 Nisan'da İtalya'da gerçekleşti. Üçüncü tur görüşmeler ise bir hafta sonra Umman'da yapıldı.

Mayıs ayında Başkan Trump, tarafların "anlaşmaya çok yakın" olduğunu söylemişti, ancak bir sonraki görüşme turundan bir gün önce İsrail İran'a saldırılar düzenledi.

Bu durum, iki ülke arasında 12 gün süren bir savaşa yol açtı ve ABD, "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği bir saldırıyla İran'ın üç nükleer tesisine saldırdı.

İRAN VE ABD NE TALEP EDİYOR?

Müzakerelerde İran nükleer programını silah üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor. Washington yönetimi ayrıca İran’ın füze kapasitesini sınırlamasını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini kesmesi talebinde bulunuyor.

Öte yandan El Cezire’nin edindiği bilgiye göre Katar, Türkiye ve Mısır'dan arabulucular, bugünkü görüşmeye ilişkin çerçeve sundu. Buna göre, İran üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmesini sıfıra indirmeyi taahhüt edecek. Bundan sonra ise uranyum zenginleştirmesini yüzde 1,5'in altında tutmayı kabul edecek.

Mevcut yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğu, yaklaşık 440 kilogramı yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş olmak üzere, üçüncü bir ülkeye devredilecek. İran ayrıca bu çerçeve kapsamında balistik füzelerin kullanımına başlamayacağına dair söz verecek.

Kaynaklardan birinin belirttiğine göre, üç arabulucu tarafından Tahran ve Washington arasında bir "saldırmazlık anlaşması" da öneriliyor.

Görüşmeden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.