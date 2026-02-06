Dünyanın en çok bakır rezervi olan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

BAKIR NEDEN ÜLKELER İÇİN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bakır, ülkelerin ekonomik kalkınması, enerji güvenliği ve stratejik bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir. Yüksek iletkenliği sayesinde elektrik üretiminden iletimine, elektronik cihazlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik sektöründe (yüzde 60 civarı kullanım): Kablolar, motorlar, trafo ve devre kartlarında vazgeçilmezdir. Elektrik enerjisinin verimli taşınmasını mümkün kılar.