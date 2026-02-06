Bakır (Cu sembolüyle gösterilen, atom numarası 29 olan bir kimyasal elementtir). Yumuşak, dövülebilir ve sünek bir geçiş metalidir. Yeni kesilmiş yüzeyi pembemsi-turuncu renkte parlak görünürken, havayla temas ettiğinde oksitlenerek yeşilimsi bir tabaka (patina) oluşturur.
Dünyanın en çok bakır rezervi olan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Uzmanlar, bakır talebinin hızla yükselmesi sebebiyle rezervlerin stratejik önem kazandığını vurguluyor. Dünya Nüfus İncelemesi sitesindeki verilere göre dünyanın en büyük bakır rezervine sahip ülkeler sıralandı. Peki, Türkiye bu listede hangi sırada yer alıyor?Taner Yener
En önemli özelliklerinden biri gümüşten sonra en yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip olmasıdır. Bu nitelikleri sayesinde bakır, modern endüstrinin vazgeçilmez hammaddelerinden biri olmuştur. Doğada genellikle sülfür, oksit ve karbonat mineralleri şeklinde bulunur.
En yaygın cevherleri kalkopirit (CuFeS₂), bornit ve malakittir. Tarih boyunca insan uygarlıklarının ilerlemesinde kritik rol oynamış, Bronz Çağı’nı başlatan alaşım malzemesi olarak öne çıkmıştır.
BAKIR NEDEN ÜLKELER İÇİN BU KADAR ÖNEMLİ?
Bakır, ülkelerin ekonomik kalkınması, enerji güvenliği ve stratejik bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir. Yüksek iletkenliği sayesinde elektrik üretiminden iletimine, elektronik cihazlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik sektöründe (yüzde 60 civarı kullanım): Kablolar, motorlar, trafo ve devre kartlarında vazgeçilmezdir. Elektrik enerjisinin verimli taşınmasını mümkün kılar.
Yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşümde kritik rol oynar: Rüzgar türbinleri (bir türbin yaklaşık 4 ton bakır içerir), güneş panelleri, elektrikli araçlar (bir EV bataryası ve motoru 80-100 kg bakır gerektirir) ve şarj altyapısı için zorunludur. Küresel net sıfır emisyon hedefleri bakır talebini hızla artırıyor. İnşaat ve altyapıda (yüzde 20 civarı): Su tesisatı, çatı kaplamaları, ısı eşanjörleri ve bina kablolamalarında kullanılır.
Ulaşım, savunma ve dijital ekonomide de stratejik değere sahiptir: Uçaklar, gemiler, veri merkezleri (AI ve bulut bilişim), telekomünikasyon ve askeri sistemlerde yoğun şekilde kullanılır. Ülkeler için stratejik önem taşımasının nedeni şudur: Tedarik zincirindeki kesintiler enerji güvenliğini ve sanayiyi tehdit eder.
Birçok ülke (ABD, AB, Çin) bakırı kritik mineral listesine almıştır (USGS 2025 listesinde yer alır). Bakır rezervi bulunan ülkeler ekonomik güç elde eder, ihracat geliri sağlar ve enerji dönüşümünde avantaj yakalar.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) 2025 Mineral Commodity Summaries verilerine göre keşfedilmiş rezervler (ekonomik olarak çıkarılabilir): Yaklaşık 980-1.000 milyon ton civarındadır (önceki yıllarda 890-1.000 milyon ton arasında değişmiş; 2025’te benzer seviyede kalmıştır).
Toplam keşfedilmiş kaynak (rezerv + ek kaynaklar): Yaklaşık 2,1-2,8 milyar ton. Keşfedilmemiş potansiyel kaynaklar: 3,5 milyar ton civarında tahmin ediliyor; toplam dünya bakır potansiyeli 6 milyar tonu aşıyor.
İşte dünyanın en büyük bakır rezervine sahip 15 ülke:
• Şili - 190 milyon ton
• Peru - 100 milyon ton
• Avustralya - 100 milyon ton
• Rusya - 80 milyon ton
• Rusya - 80 milyon ton
• Meksika - 53 milyon ton
• Amerika Birleşik Devletleri - 47 milyon ton
• Çin - 41 milyon ton
• Polonya - 34 milyon ton
• Endonezya - 21 milyon ton
• Zambiya - 21 milyon ton
• Kazakistan - 20 milyon ton
• Türkiye - 16 milyon ton
• Kanada - 8,3 milyon ton
• Hindistan - 2,2 milyon ton