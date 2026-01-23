Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Sözcü TV ekranlarında katıldığı programda Gazeteci İpek Özbey'in "Bugün olsa yapmazdım dediğiniz bir şey var mı?" sorusu üzerine stüdyoda buz kesti. Ümit Özdağ, bu soruya hiçbir tereddüt göstermeden, "Meral Akşener'le parti kurmazdım" yanıtını verdi. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde en ön safta yer alan isimlerden biri olan Özdağ'ın bu çıkışı, merkez sağ ve milliyetçi kanatta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NEDEN SORUSU GİZEMİNİ KORUYOR

Bu çarpıcı itirafın ardından Özbey'in yönelttiği "Neden?" sorusu ise yanıtsız kaldı. Özdağ, detaylara girmek yerine sadece anlamlı bir gülümseme ile yetindi. Bu tavır, "perde arkasında konuşulmayan çok şey var" mesajı olarak yorumlanırken, Özdağ’ın Akşener ile siyasi defteri bir daha açılmamak üzere kapattığı tescillenmiş oldu.