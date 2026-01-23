Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları genç tasarımcı, kurucusu olduğu Marjes Studio ile Paris’te düzenlenen dünyaca ünlü Maison & Objet fuarında Türkiye’yi temsil etti.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun mimarlık eğitimi alan Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği markasıyla uluslararası bir başarıya imza attı.Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
1 9
Marjes Studio, fuarın en prestijli alanlarından biri olan Signature bölümüne davet edilerek önemli bir seçki içinde yer aldı.
2 9
Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Zehra Çilingiroğlu’nun zamansız ve özgün tasarımları dikkatleri üzerine çekti.
3 9
Paris’ten peş peşe paylaşımlar yapan genç tasarımcının pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
4 9
Çilingiroğlu’na takipçilerinden “hem güzel hem başarılı”, “büyük gurur”, “çok güzelsin” gibi övgü dolu yorumlar geldi.
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9
Kaynak: Haber Merkezi