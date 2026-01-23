Yeniçağ Gazetesi
23 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun mimarlık eğitimi alan Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği markasıyla uluslararası bir başarıya imza attı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 1

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları genç tasarımcı, kurucusu olduğu Marjes Studio ile Paris’te düzenlenen dünyaca ünlü Maison & Objet fuarında Türkiye’yi temsil etti.

1 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 2

Marjes Studio, fuarın en prestijli alanlarından biri olan Signature bölümüne davet edilerek önemli bir seçki içinde yer aldı.

2 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 3

Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Zehra Çilingiroğlu’nun zamansız ve özgün tasarımları dikkatleri üzerine çekti.

3 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 4

Paris’ten peş peşe paylaşımlar yapan genç tasarımcının pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

4 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 5

Çilingiroğlu’na takipçilerinden “hem güzel hem başarılı”, “büyük gurur”, “çok güzelsin” gibi övgü dolu yorumlar geldi.

5 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 6
6 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 7
7 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 8
8 9
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te parladı: Başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı - Resim: 9
9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro