Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 6 yıl 13 ay hapis cezası verilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün evlenme hazırlığındaki sevgilisi Sibel Can ile yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

Avşar haberinde şu bilgilere yer verdi:

‘İNŞALLAH İNŞALLAH HAFTAYA DÖNER’

Emir Sarıgül’ün bu dosya nedeniyle sevgilisi Sibel Can’ı da yanına alarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Sarıgül’ün yakın çevresi bu kaçışı doğrularken, Emir Sarıgül’e ulaşmak için aradığım babası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’de, “Emir Londra’da…” dedi. Ne zaman döner şeklindeki soruma ise baba Sarıgül, “İnşallah inşallah haftaya döner” diye yanıt verdi.

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Gazeteci Can Özçelik, Emir Sarıgül ile görüşerek yurt dışı iddialarını sordu.

Özçelik'in sosyal medya paylaşımına göre Sarıgül, "Levent’te ofisimde oturuyorum. Hakkımda verilen mahkeme kararınının istinaf yolu açık. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra aldığım ceza için istinafa itiraz başvurusu yapacağım" dedi.

Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta iki günlüğüne Londra’ya gitmiştim. Kızımın üniversite işleri için yurtdışına çıktım. Ardından tekrar Türkiye’ye döndüm.

Sibel Can’ın da hafta sonu Kıbrıs’ta konser var. O da şu anda Beykoz’daki evinde dinleniyor."