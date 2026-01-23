Dünyanın en saygın yükseköğretim kurumları, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026’da yeniden belirlendi.
Dünyanın zirvesindeki 20 üniversite belli oldu: Peki Türkiye üniversiteleri kaçıncı sırada?
QS World University Rankings 2026 sonuçları açıklandı: MIT zirvedeki yerini korurken, Imperial College London ikinci sıraya yükseldi. İnovasyon, araştırma gücü ve sürdürülebilirlik kriterleri bu yıl belirleyici oldu. Peki, Türkiye’den hangi üniversiteler listeye girdi?Taner Yener
Akademik itibar, işveren görüşleri, sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birlikleri gibi unsurlar öne çıktı.
MIT liderliğini sürdürürken, Avrupa ve Asya üniversitelerinin yükselişi göze çarpıyor. Bu liste, gençler için motivasyon kaynağı olurken, eğitim politikalarına da ışık tutuyor.
İşte dünyanın en iyi 20 üniversitesi:
Sıra Üniversite Konum Puan Genel Bilgi
1. MASSACHUSETTS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY (MIT) Cambridge, ABD 100
MIT, 1861’de kurulan bir teknoloji devi. Mühendislik ve bilimde öncü, Nobel ödüllü mezunlarıyla ünlü. İnovasyon merkezli eğitimiyle girişimciler yetiştiriyor, Silikon Vadisi’nin temel taşlarından biri. Araştırma bütçesi milyar dolarları bulan kurum, geleceğin teknolojilerini belirliyor.
2. IMPERİAL COLLEGE LONDON Londra, İngiltere 99.4
1907’de kurulan Imperial, bilim, tıp ve mühendislikte uzman. Kraliyet bağlantıları güçlü, uluslararası öğrenci oranı yüksek. Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla fark yaratıyor, COVID aşı süreçlerinde önemli rol oynadı. Küresel sorunlara çözüm odaklı yaklaşımıyla prestij kazanıyor.
3. STANFORD UNİVERSİTY STANFORD, ABD 98.9
1885’te kurulan Stanford, Silikon Vadisi’nin merkezinde yer alıyor. Girişimcilik ve yenilikçilikte lider; Google, HP gibi devlerin doğduğu yer. Multidisipliner yapısıyla tanınan üniversite, Nobel ödüllü akademisyenleriyle bilim dünyasını değiştiriyor. Kampüsü yaratıcılığı teşvik ediyor.
4. UNİVERSİTY OF OXFORD OXFORD, İngiltere 97.9
Ortaçağ kökenli Oxford, dünyanın en eski üniversitelerinden. Felsefe, edebiyat ve siyasette üstün; 120’den fazla Nobel mezunu var. Kolej sistemiyle bireysel eğitim sunuyor, liderler yetiştiriyor. Araştırma gücü küresel politikaları etkiliyor.
5. HARVARD UNİVERSİTY Cambridge, ABD 97.7
1636’da kurulan Harvard, Ivy League’in öncüsü. Hukuk, tıp ve işletmede efsane; 160 Nobel ödüllü mezunuyla rekor sahibi. Küresel ağıyla fırsatlar sunuyor, disiplinlerarası yaklaşımla dünya sorunlarını çözüyor. Elit eğitimiyle biliniyor.
6. UNİVERSİTY OF CAMBRİDGE Cambridge, İngiltere 97.2
1209’da kurulan Cambridge, bilim ve beşeri bilimlerde öncü. Newton ve Darwin’in okulu; 121 Nobel ödülüyle parlıyor. Araştırma odaklı yapısıyla inovasyon merkezi, uluslararası iş birlikleriyle geleceğin bilimini şekillendiriyor.
7. ETH ZURİCH Zürih, İsviçre 96.7
1855’te kurulan ETH, Avrupa’nın mühendislik ve doğa bilimleri lideri. Einstein’ın mezun olduğu kurum, sürdürülebilirlikte öncü. Yüksek uluslararası öğretim üyesi oranıyla küresel yetenekleri çekiyor, teknolojik yeniliklerle dünyayı dönüştürüyor.
8. UNİVERSİTY OF CALİFORNİA, Berkeley Berkeley, ABD 95.9
1868’de kurulan Berkeley, kamu üniversiteleri arasında en iyisi. Serbest düşünce ve aktivizm kültürüyle tanınıyor, Nobel ödüllü çalışmalarıyla bilimde çığır açıyor. Çeşitliliğe önem veren eğitimi sosyal adaleti destekliyor.
9. UCL (UNİVERSİTY COLLEGE LONDON) Londra, İngiltere 95.8
1826’da kurulan UCL, İngiltere’nin ilk laik üniversitesi. Tıp ve sosyal bilimlerde güçlü; Bentham’ın mumyasını barındırmasıyla ilginç bir tarihe sahip. Uluslararası çeşitliliğiyle küresel bakış açısı sunuyor, araştırma etkisi yüksek.
10. NATİONAL UNİVERSİTY OF SİNGAPORE (NUS) Singapur 94.3
1905’te kurulan NUS, Asya’nın lideri. İşletme ve mühendislikte güçlü, yüksek teknoloji kampüsüyle inovasyon merkezi. Uluslararası ağıyla Asya-Pasifik köprüsü, sürdürülebilir kalkınma projeleriyle geleceğe hazırlanıyor.
11. THE UNİVERSİTY OF HONG KONG Hong Kong, Hong Kong SAR 94.2
1911’de kurulan HKU, Asya’nın İngilizce eğitim öncüsü. Tıp ve hukukta üstün, Çin’in batıya açılan penceresi. Uluslararası öğrenci oranıyla kültürel zenginlik sunuyor, araştırma gücüyle bölgesel sorunlara çözüm üretiyor.
12. UNİVERSİTY OF NEW SOUTH WALES Sidney, Avustralya 93.7
1949’da kurulan UNSW, mühendislik ve yenilenebilir enerjide öncü. Güneş enerjisi çalışmalarıyla tanınıyor, girişimcilik programlarıyla startup’lar yetiştiriyor. Sürdürülebilirlik odaklı eğitimiyle çevre sorunlarına çözüm getiriyor.
13. UNİVERSİTY OF CHİCAGO Chicago, ABD 93
1890’da kurulan Chicago, ekonomi ve fizikte Nobel merkezi. Serbest piyasa teorileriyle ünlü, disiplinlerarası yapısıyla sosyal bilimleri dönüştürüyor. Araştırma yoğunluğu küresel politikaları etkiliyor.
14. PEKİNG UNİVERSİTY Pekin, Çin 92.6
1898’de kurulan PKU, Çin’in Harvard’ı sayılıyor. Beşeri bilimler ve uluslararası ilişkilerde güçlü, parti liderlerini yetiştiriyor. Hızlı yükselişiyle Asya’nın bilim üssü, küresel iş birlikleriyle dikkat çekiyor.
15. UNİVERSİTY OF PENNSYLVANİA Philadelphia, ABD 92.5
1740’ta kurulan Penn, Wharton İşletme Okulu ile ünlü. Tıp ve girişimcilikte lider, Ivy League üyesi. Multidisipliner eğitimiyle yeniliği teşvik ediyor, sürdürülebilirlik projeleriyle fark yaratıyor.
16. CORNELL UNİVERSİTY Ithaca, ABD 91.6
1865’te kurulan Cornell, tarım ve veterinerlikte uzman. Ivy League’in en çeşitli üyesi, otel yönetimiyle biliniyor. Araştırma çiftlikleriyle uygulamalı eğitim sunuyor, küresel gıda sorunlarına çözüm üretiyor.
17. TSİNGHUA UNİVERSİTY Pekin, Çin 91.2
1911’de kurulan Tsinghua, Çin’in mühendislik ve teknoloji lideri. Xi Jinping’in mezun olduğu kurum, yapay zeka çalışmalarında öncü. Uluslararası iş birlikleriyle Asya’nın teknoloji devi oluyor.
18. UNİVERSİTY OF MELBOURNE Melbourne, Avustralya 91.2
1853’te kurulan Melbourne, Avustralya’nın en köklüsü. Tıp ve hukukta güçlü, kültürel çeşitliliğiyle tanınıyor. Araştırma odaklı yapısıyla iklim değişikliği gibi küresel sorunlara odaklanıyor.
20. UNİVERSİTY OF SYDNEY Sidney, Avustralya 90.7
1850’de kurulan Sydney, mimari ve tıp fakülteleriyle ünlü. Gotik kampüsüyle dikkat çekiyor, uluslararası öğrenci oranı yüksek. Araştırma gücüyle Pasifik’in lideri, yenilikçi projelerle fark yaratıyor.
QS World University Rankings 2026’ya göre Türkiye’den 26 üniversite dünya listesine girdi. Bu, Türk yükseköğretiminin uluslararası alanda güç kazandığını ortaya koyuyor.
Özellikle araştırma etkisi, uluslararasılaşma ve akademik itibar kriterlerindeki ilerleme dikkat çekiyor.
En üst sıralardaki Türk üniversiteleri:
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 269. sıra – Türkiye’nin en iyisi, ilk 300’de yer alıyor.
• İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 298. sıra – Mühendislik ve teknolojide güçlü, ilk 300’e girdi.
• Koç Üniversitesi: 323. sıra – Özel üniversiteler arasında lider, hızla yükseliyor.
• Boğaziçi Üniversitesi: 371. sıra – İngilizce eğitim ve araştırma kalitesiyle köklü bir isim.
• Sabancı Üniversitesi: 404. sıra – Yenilikçi modeli ve disiplinlerarası yaklaşımıyla öne çıkıyor.
Bilkent Üniversitesi: 415. sıra – Araştırma odaklı yapısıyla ilk 500’e girenlerden.Bu altı üniversite ilk 500’e girerek Türkiye için tarihi başarı sağladı. İlk 500’de 6 Türk üniversitesi var; 2’si ilk 300, 4’ü ilk 400 içinde.
Diğer dikkat çekenler (yaklaşık sıralamalar):
• Hacettepe Üniversitesi : 571
• İstanbul Üniversitesi :628
• Ankara Üniversitesi : 697
• Yıldız Teknik Üniversitesi :736
• Gazi Üniversitesi (daha gerilerde)