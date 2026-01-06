15 Mayıs 2016’da binlerce insanın katılımı ile polis barikatına takılan toplantıdan bir gün sonra adaylardan Koray AYDIN, NTV’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin muhaliflerin cemaat tarafından desteklendiğine ilişkin sorularına verdiği cevaplarda:

‘’Ben bu sözü üzerime almıyorum. Bu işin muhatabı olarak bir arkadaşımız ortaya çıkıyor.

Bu manada bütün illerde, o illerde yaşayan cemaat mensubu insanların bu tek adayın üzerinde birleşmesi ve bütün mitinglerine ve toplantılarına yoğun organizasyonlar yapması ve bu tür algının Meral Hanım üzerinde yoğunlaşması ortadadır.

Bir destek verme organizasyonuna dönüştüğünü biz de görüyoruz. MHP'ye oy veren taban da görüyor. Bu kendisinin bizzat cemaatçi olduğu anlamına gelmiyor. Olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi değilim. O sorunun muhatabı da değilim ama bir destek olduğu kesindir. Denebilir ki siyasiler bu tür destekler alabilir. O zaman bu sorunu cevabını sorumlu tutulan arkadaşımız gerekli izahları yapacaktır."

Bir gün önceki toplantıda Akşener’in lider adaylarının mutabakatı dışında hareket etmesi ve esasen toplanan kitle üzerinde gözle görülen hakimiyeti Koray Aydın’da çok uzun süreden beri var olan rahatsızlığı ortaya çıkarmıştı.

Ümit Özdağ’ında katılması ile dörde çıkan lider adaylarından Akşener dışındakiler ve özellikle Koray AYDIN; ortaya çıkan yüksek taban ve delege alakası nedeni ile bir kongrenin yapılması durumunda Akşener’in kesin favori olduğunu net bir şekilde görmüştü.

19 HAZİRAN 2016 KONGRESİ VE DARBE

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 27/5/2016 tarihinde muhalifler lehine yerel mahkemece verilmiş kararı onadı ve 19 Haziran 2016 tarihinde bu sefer yine Akyurt Anadolu Hotel tesislerinde hiçbir hukuki tartışma olmayacak şekilde olağanüstü kongre yapılmasına ilişkin süreç başladı. Süreçte muhalif lider adayları iki kez kongrede alınması gereken tedbirler ve karşılanması gereken ekonomik yükümlülükler noktasında toplandı. Ancak ekonomik yükümlülükler konusunda Akşener dışındaki adaylar çekingen davrandıkları gibi kongre gündemine ilişkin de bir mutabakat sağlanamadı.

MUHALİF LİDERLER AKŞENER DIŞINDA TOPLANIYOR

Koray Aydın’ın Akşener ile ilgili yaptığı açıklamalar ve diğer genel başkan adaylarının bu kapsamdaki örtülü onayları Akşener ile diğer adaylar arasındaki mesafeyi oldukça aşmıştı. 19 haziran kongresine giderken taraflar birbirlerini artık bir yere kadar idare edilmesi gereken konumunda kabul ediyorlardı.

Aydın, Özdağ ve Oğan kongrenin MHP tüzüğünde “olağanüstü kurultaylarda seçim yapılamaz” maddesinin değiştirilmesi sureti ile dağılması gerektiğini düşünüyorlar, Akşener tarafı ise kapsamlı bir tüzük tadilatı yapılarak bir dahaki kongrenin önündeki mümkün tüm engellerin kaldırılması gerektiğini düşünüyordu. Daha kısa anlatımla diğer genel başkan adayları kongre sonrası sürecin tekrar MHP’nin insiyatifine bırakılmasını, yani tekrar imza toplanması vb şekilde sürecin tekrar başlatılması gerektiğini savunuyorlardı.

19 HAZİRAN 2016 KONGRESİ

Kongre günü bir dönemdir var olan ayrılıklar açıkça divan başkanlığı seçiminde su yüzüne çıktı. Taraflar arasındaki uzun bir dönemdir var olan görüş ayrılığı artık ancak delege terazisi ile çözülürdü. Akşener’in kongre başkanlığına göstereceği aday Müsavat Dervişoğlu’ydu. Buna karşılık diğer adaylar Yusuf Halaçoğlu’nu aday göstermek istiyorlardı. Akşener ekibi bir gece önceden muhtemel çekişmeye hazırlık olması için hem divan başkanlığı adaylığı hem de tüzük değişiklik teklifleri ile ilgili ezici sayıda delegenin imzasını toplamıştı. Akşener bu desteği de arkasına alarak resti çekti ve içeride uzun tartışmalardan sonra Müsavat Dervişoğlu’nun adaylığı konusunda mutabakat sağlanabildi. Yine kongrede Akşener tarafının istediği tüzük değişikliklerinin tamamı da yapıldı. Ancak aynı gün aslında tarafların siyasi ortaklıkları da bitmişti. Ortada her iki tarafla da uyumlu olma çabası gösteren sadece Ümit ÖZDAĞ vardı.

Kongreden bir gün sonra MHP Genel Merkezi kongreye katılmayan davacı delege Cemal Enginyurt üzerinden kongrenin iptaline ilişkin davalısı Devlet Bahçeli olan bir dava açtı ve dava çok ilginç bir şekilde o tarihte tek izinli olan hakimin olduğu mahkemeye düştü. İzinli olan hakimin yerine geçici bir hakim atandı ve o hakim de aynı gün kongre kararlarının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu kararı veren hakim de bir süre sonra Ankara Adalet Komisyonu Başkanı yapıldı.

Türkiye’nin gözü önünde siyasi tarihimizin en önemli mücadelelerinden biri siyasi hukuk! Üzerinden AKP-MHP işbirliği ile katledilmişti.

YOLA ÇIKTIKLARINI YOLDA BIRAKTI

Meral Akşener, kongreden birkaç gün sonra yol arkadaşları içerisinde kongreye ilişkin yaşanan tartışmalardan istifade ederek bir görevlendirme değişikliğine girdi. O zamana kadar tüm siyasi ve hukuki süreci Akşener adına Müsavat Dervişoğlu ile Tolga AKALIN yönetiyordu. Akşener kongre sonrası Koray Adın ve Sinan Oğan tarafından özellikle Müsavat Dervişoğlu’na yapılan eleştirileri ve buna Ankarada’ki ekibinin verdiği desteği fırsat kabul ederek Müsavat Dervişoğlu ve Tolga AKALIN’a verdiği sözlü yetkiyi iptal etti. Akşener ikinci imza toplama dönemi için ilginç bir ismi görevlendirdi: MHP Adana Milletvekili Seyfettin YILMAZ. Yine onun Ankarada’ki işlerini de Metin Ergün liderliğinde bir grup yönetecekti.

AKŞENER FETÖ SEMPATİZANI SEYFETTİN YILMAZ’I GÖREVLENDİRDİ

Seyfettin YILMAZ uzun yıllardır MHP’de Adana Milletvekilliği yapıyordu ve olağanüstü kongre sürecine son dönemde destek vermişti. Türkiye Yılmaz’ı TBMM kürsüsünde söylediği şu sözler ile hatırlıyordu:

“…Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymet, bilge bir insan. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkûmiyet kararı olmayan birini çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız”

“…Yazıktır, günahtır; o insanların alnı secdeye değiyor. 3 bin tane polisi değiştirdiniz. Onlar Allah diyen insanlar, onlar Kur’an diyen insanlar. Onun günahının altından nasıl kalkacaksınız. Sen biat kültürüyle biat edebilirsin ama Allah diyenlere haksızlık yaparsan yerle bir olursun! Yerle bir olursun! Bunu göreceksin, bunu göreceksin!”

Akşener, FETÖ sempatizanlığı ile bilinen ismi yeni sürecin başına getirmişti. Önümüzdeki yıllarda buna benzer birçok tercih Akşener tarafından yapılacaktır. Hatta 2023 milletvekili aday listelerinde FETÖ’cüler seçilebilecek yerlerden İyi Partinin milletvekili listelerine yerleştirilecektir.

ANKARA’DA BİR BAYRAMLAŞMA VE BASKIN

Akşener’in yeni ekibi tarafından ilk icraat olarak Ankara’da kurultay delegeleri ve partililere yönelik bir bayramlaşma toplantısı düzenlendi. Ankara’nın göbeğinde bir hotelde düzenlenen bu bayramlaşma toplantısını Ülkü Ocakları Genel Merkezi ile irtibatlı bir grup bastı. O zamana kadar ülke çapında 40 civarı program yapan Akşener’in yola çıktığı kadroların düzenlediği programlarda hiç kimsenin burnu kanamazken yeni ekibin ilk toplantısı Ankara’nın göbeğinde basılmıştı.

Akşener bu baskından hemen sonra İstanbul’daki destekçileri Ali Çolak Müjdat Öztürk Ümit Beyaz Yavuz Ceylan ve Sezgin Çelik’ten yeni bir ekip oluşturup sürece destek vermeleri konusunda ricacı oldu.

15 TEMMUZ DARBE GECESİ

Darbe gecesi Akşener Ankara’dan gelmiş içlerinde Feridun Bahşi’nin de olduğu bir grup partili ve eşleri ile oturmaktaydı. Akşener o gece darbe süreci ile ilgili birçok görüşme ve fikir alışverişi yaptı. İstanbul ekibi ve özellikle Ali Çolak ve arkadaşları Akşener’in hızla aksiyon alması ve sokağa çıkması için çokça baskı yaptılar. Ancak Akşener bir türlü vaziyet alamadı.

Yıllar sonra Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Akşener üzerinde Fetöcülük tartışmalarının arttığı bir dönemde bir il kongresinde yaptığı konuşmada ‘darbe gecesi Akşener ile birlikte olduğunu Akşener’in o gece sert bir twit atmaya niyetlendiğini ve kendisinin onu vazgeçirdiğini’ iddia etmiş ancak daha sonra CNN TÜRK adlı kanalda katıldığı TV programında bu cümlelerini de kısmen inkar etmişti.

Nihayetinde Akşener’in o gece ortaya koyduğu tutarsız ve korkak tavırlar iktidar tarafından affedilmemiş ve darbe sabahı iktidar yandaşları tarafından darbenin başbakanı olarak ilan edilmiştir.