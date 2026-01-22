Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, erken seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, iktidarın gelecek sene asgari ücrete ve emekli maaşına ne kadar zam yapabileceği hakkında öngörülerini paylaştı.

“2027’NİN KASIM AYINDA SEÇİM VAR”

2027 yılının Kasım ayında seçim olacağını söyleyen Özdağ, “Olağanüstü bir şey olmazsa 2027 Kasım’da seçim var. Piyasalar 2026 diye bekliyor ama bence değil” sözlerini sarf etti.

“2027 YILININ BAŞINDA ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 200 ZAM BEKLİYORUM”

Emekli maaşı ve asgari ücret hakkında da konuşan Özdağ, “2027 başında ben emekli maaşa da asgari ücrete de yüzde 200’lük bir zam yapacaklarını düşünüyorum. Seçime öyle gidecekler. Çünkü verebilecekleri başka bir şey kalmadı. İstihdam yok, yeni iş yaratma yok. Yeni sanayi hamlesi yok, adalet yok. Başka ne yapacaklar? Faizleri düşürecekler. Vergi afları getirecekler esnafa. Bu sefer yaramayacak ama bu yapılanlar. Çünkü kriz 10 senedir devam ediyor” ifadelerini kullandı.