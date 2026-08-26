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“Terörsüz Türkiye” sürecinde Çerçeve Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle yeni aşamaya geçilmişti. Külliye’de ilk toplantısını yapan Takip ve Değerlendirme Kurulu gerçekleşti.İddiaya göre tepkilerin daha da büyümesinden çekinen iktidar, bunu açıkça ilan etmese de Öcalan'a komisyonun alt kurulunda denetleme yetkisi verildi.

ÖZDAĞ: MÜZAKERE EDEN BİR SİYASETÇİ ÇIKARDILAR

Zafer Partisi’nin 5’inci kuruluş yıl dönemi programında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise teröristbaşına statü iddialarına karşın AK Parti’ye sert çıktı. Özdağ, “Devletin elindeki bir mahkûmdan, bir narko terör örgütünün liderinden müzakere eden bir siyasetçi çıkardılar. 'Yaparsa AKP yapar.' AKP yaptı” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı grup toplantısında PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" adı altında yasal bir statü verilmesini önermişti.

Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı toplantıdan geldi. İddiaya göre tepkilerin daha da büyümesinden çekinen iktidar, bunu açıkça ilan etmese de Öcalan'a komisyonun alt kurulunda denetleme yetkisi verildi.

DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın kurulda görev alacağını doğrularken iktidar kanadı ise temkinli yaklaşıyor.

Öcalan’ın kurulda, silahların bırakılmasına yönelik, “Teyit-Tespit-Taahhüt” formülünün, “Taahhüt” aşamasında görevlendirileceği iddia ediliyor.