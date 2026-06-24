Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimler, ABD-İran hattındaki müzakereler ve İsviçre'deki 60 günlük ateşkes mutabakatı rüzgarları eserken, iç piyasada elindeki birikimi altına yatıran vatandaşı şoke edecek bir piyasa okuması geldi. Ünlü ekonomist Muhammed Bayram, altın yatırımcısının savaş ve barış sürüncemesinden sıkıldığını ve altındaki ani yükseliş beklentilerinin artık kırıldığını açıkladı.
Muhammed Bayram altın için uyardı: En çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı
Altın piyasalarında ralli bekleyen milyonlarca küçük yatırımcıya kötü haber. Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı canlı yayında jeopolitik risklerin, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un hamlelerinin ve küresel merkez bankalarının sinsi satışlarının altındaki yükseliş trendini kırdığını ilan etti.Züleyha Öncü
Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh liderliğinde noktasal grafikleri bırakarak faiz indirimini öteleyeceğinin sinyalini vermesi ve Avrupa Merkez Bankası ile Japonya’nın faiz artış döngüsüne girmesiyle birlikte, altındaki o eski şatafatlı günlerin sonuna gelindiği belirtildi.
"Altın Borcu Olanlar Toplasın Ama Yatırımcı Başka Enstrümana Geçmeli"
Canlı yayında gram altının geçtiğimiz hafta 6.100 liradan başlayıp hafta ortasında 6.500 liraya kadar tırmandığını, ancak barış müzakereleriyle yeniden gerilediğini hatırlatan Muhammed Bayram, altın borcu olanlar için 6.200'lü seviyelerin toplama yeri olduğunu ancak yatırım için altının cazibesini yitirdiğini belirtti.
Bayram: "Altından artık bu hafta ve sonrasında biraz daha uzaklaşacağımızı düşünüyorum.
Altın yerine başka enstrümanları konuşmanın vakti geldi. Fed hemen faiz indirmezse altın beklenendeki o 8.300 - 8.400'e birden gelsin isteği kırılacak.
Sene başındaki 10.000 TL civarındaki öngörümüz artık yerini 8.500 liraya bıraktı. Sene sonu tahmini altın sadece yüzde 20-yüzde 25 artar" diyerek ezber bozdu.
Şu Anda En İyi Getiri Aracı Vadeli Mevduat! Paranızı O Tarihten Önce Bağlayın"
Küçük yatırımcının, sabit maaşlının enflasyona karşı parasını eritmemesi için en rasyonel limanın Türk Lirası mevduatı olduğunu vurgulayan ünlü ekonomist, kuruşu kuruşuna kazanç tablosunu şu sözlerle özetledi:
"Şu anda en iyi getiri aracı mevduatta. yüzde 46'lar civarında mevduat 32 günlük. Stopajdan sonra yüzde 41 - yüzde 47'lere geliyor ki 100.000 Lira için 40.000 Lira gerçekten iyi bir kazanç.
Merkez Bankamız 23 Temmuz'da faiz indirebilir. Yatırımcının önünde bir ay var. Yüksek faizden nemalanmanın son zamanları.
Parayı 3 aylık, 6 aylık vadeliye koyarlarsa risksiz ve en yüksek getiriye sahip olurlar.
Aksi halde altın düşerse zarar ederek satarlar, paraları erir."
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