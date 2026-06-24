Muhammed Bayram altın için uyardı: En çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı

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Küçük yatırımcının, sabit maaşlının enflasyona karşı parasını eritmemesi için en rasyonel limanın Türk Lirası mevduatı olduğunu vurgulayan ünlü ekonomist, kuruşu kuruşuna kazanç tablosunu şu sözlerle özetledi: