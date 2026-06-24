Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor

Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor

Almanya vizesi bekleyenlere müjdeli haber Berlin'den geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde konuşan Alman Seyahat Birliği (DRV) yetkilisi, vize çilesini bitirecek yeni sistemin detaylarını paylaştı.

Kaynak: AA
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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 1

Alman Seyahat Birliği (DRV) tarafından Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen yaz resepsiyonu; siyaset, turizm, medya ve diplomasi dünyasından 300'e yakın önemli ismi bir araya getirdi.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 2

Etkinlikte konuşan Ploss, ağır işleyen vize işlemlerinin turistler ve iş dünyası önünde büyük bir bariyer oluşturduğuna dikkat çekerek, bu sorunu aşmak adına Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında dijital vize dönemine geçileceğini duyurdu.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 3

Yoğun bürokrasinin pek çok kişiyi Almanya'ya seyahat etmekten alıkoyduğunu belirten Ploss, "Konuyu Dışişleri Bakanımızla şahsen görüştüm ve kendisinin de yakından ilgilenmesiyle ciddi mesafeler katettik. Bu yıl ve önümüzdeki yıl atacağımız adımlarla hayata geçecek dijital vize kolaylığının, Türk-Alman dostluğunu çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 4

Söz konusu dijital dönüşüm; vize başvurularının tamamen çevrimiçi platformlara aktarılmasını, basılı etiketlerin kaldırılarak dijital vizelere geçilmesini ve sınır kontrollerinde biyometrik doğrulama teknolojilerinin kullanılmasını kapsıyor.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 5

Bu yeni sistemle birlikte başvuru yığılmalarının engellenmesi, evrakta sahteciliğin önüne geçilmesi, sınır güvenliğinin artırılması ve seyahatlerin çok daha hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 6

Almanya vize işlemleri, kısa süreli ziyaretler için Schengen vizesi ve 90 günden uzun süreli kalışlar için ulusal vize olarak ikiye ayrılır.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 7

Türk vatandaşları için Schengen vizesi, 90 gün içindeki seyahatler için gerekli. Uzun süreli ikamet (iş, aile birleşimi gibi) için ulusal vize başvurusu yapılır.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 8

Başvurular, Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilcilikleri aracılığıyla veya resmi randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Gerekli belgeler arasında Schengen başvuru formu, seyahat amacına uygun evraklar ve finansal durum kanıtı bulunur.

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Vize başvurularında devrim gibi karar: Pasaportlardaki o zorunluluk tarihe karışıyor - Resim: 9
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