ABD-İran arasındaki olumlu gelişmeler sonrası Brent Petrol fiyatlarında dip seviyeye geriledi. Altın, Euro, brent petrol ve Bitcoin'de düşüş gözlemlenirken, dolarda sınırlı yüksleiş dikkat çekti.
Bugün altın ne kadar oldu? Brent petrol, dolar ve euroda son durum ne? (24 Haziran Çarşamba)
24 Haziran Çarşamba günü dolar, Euro, altın, brent petrol, bitcoin fiyatları ne kadar oldu? İran-ABD arasındaki son gelişmeler piyasalarda sert düşüşleri meydana getirdi.Yunus Arıkan
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İşte 24 Haziran Çarşamba günü altın, dolar, Euro, brent petrol ve Bitcoin fiyatları
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Brent Petrol: 76,2 dolar
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Euro: 52,93
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Dolar: 46,50
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Bitcoin: 62.855
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Gram altın alış fiyatı: 6.651,75 TL - satış fiyatı:6.652,65 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 10.831,00 TL - satış fiyatı:10.909,00 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.263,00 TL - satış fiyatı:43.542,00 TL
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