Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye siyasetindeki yeni denklemi "DAM İttifakı" (DEM-AKP-MHP) olarak tanımladı. CHP’nin ara seçim hamlesini "etkisiz bir manevra" olarak niteleyen Özdağ, muhalefetin Atatürk çizgisinde yeni bir manifesto ile birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in sorularına yanıt veren Özdağ, Türkiye'nin üniter yapısının tehdit altında olduğunu savunarak ana muhalefet partisi CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.

"ERDOĞAN ONAY VERMEDEN ARA SEÇİM OLMAZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 22 milletvekilinin istifasıyla gündeme getirdiği ara seçim tartışmalarına değinen Özdağ, bu hamlenin mevcut siyasi iklimde karşılık bulmayacağını ifade etti.

Özdağ, "Erdoğan iyi bir siyaset şekillendiricidir. Onun onayı olmadan CHP milletvekillerinin istifasının kabul edilmesi mümkün değil. İktidarın onayına bağlı bir hamle, daha başından etkisiz kalmaya mahkumdur" dedi.

"YENİ BİR İTTİFAK KURULDU: DAM İTTİFAKI"

Siyasetin doğru okunması gerektiğini belirten Özdağ, yeni bir ittifak modelinin doğduğunu söyleyerek "Mesele erken seçim değil, 'DAM' ittifakını yani DEM, AKP ve MHP ittifakını tasfiye etmektir. DEM Parti artık iktidar bloğuyla hareket ediyor. CHP'nin DEM’den gelecek oylar uğruna hala o masada oturmasının politik bir manası yok. Özgür Özel’in seçim çağrısına DEM’den destek gelmemesi, bu yeni ortaklığın en somut kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK ÇİZGİSİNDE BİRLEŞME ŞART"

Özdağ, Türkiye’nin parlamenter-demokratik düzene dönmesi için isimlerden ziyade bir "Milli Manifesto" etrafında toplanılması gerektiğini söyledi. İttifakın temel şartlarını "Anayasa’nın 42. ve 66. maddelerinin korunması, Terör örgütü üyelerine af çıkarılmaması, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da mahkumiyetinin devam etmesi, Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden kurularak üretim ekonomisine geçilmesi." diyerek sıraladı.

BÖLGESEL TEHDİT: YİNON PLANI UYGULANIYOR

Orta Doğu’daki gelişmeleri "Yinon Planı" (İsrail’in bölgeyi küçük parçalara bölme stratejisi) çerçevesinde değerlendiren Özdağ, Türkiye’nin iç cepheyi tahkim etme söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Esad rejiminin devrilme çabalarını bir "İsrail operasyonu" olarak niteleyen Özdağ, "Sıra Türkiye’ye gelecek. Terör örgütü minimize edilmişken atılan bu 'açılım' adımları, örgütü yok etmek değil, devlete eklemlemek amacını taşıyor" uyarısında bulundu.

"ÖCALAN’IN NİYETİ TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİ DEĞİL"

Öcalan’ın "iç cephe güçlenmeli" yönündeki açıklamalarının bir aldatmaca olduğunu öne süren Zafer Partisi lideri, "Öcalan hala Türkiye’yi iki milletli bir coğrafya haline getirmeye çalışıyor. DEM Parti sözcülerinin 'vaat edilmiş topraklar' vurgusu, içlerindeki İsrailci zihniyetin dışa vurumudur" diyerek sözlerini noktaladı.