İstanbul’da faaliyet gösteren 27 yaşındaki bir kebapçı, daimi bir müşterisinin daveti üzerine özel bir organizasyon için hizmet verdi. Sunduğu ziyafetin karşılığı olan 50 bin TL’nin hesabına yatırılmasını bekleyen esnaf, paranın gelmesiyle işini tamamladığını düşündü.
IBAN üzerinden gelen parada bu açıklama hayatını kararttı
Dijital ödeme devrinde "açıklama" kısmına yazılan tek bir kelime, İstanbullu bir esnafın hayatını kabusa çevirdi. Müşterisinden alacağını IBAN yoluyla tahsil eden kebapçı, dekonttaki "borç verildi" ibaresini fark etmeyince hem elindeki paradan oldu.Derleyen: Süleyman Çay
Ancak müşterinin ödeme açıklamasına düştüğü "borç verildi" notu, aylar sonra esnafın karşısına ağır bir icra tebligatı olarak çıktı.
Yaşadığı süreci ATV Haber’e anlatan talihsiz esnaf, "Hem kebap yaptık hem hizmet ettik, tepsi tepsi yemek gönderdik. Dekonta detaylı bakmadık, meğer altına 'borç verildi' yazmış. 3 ay sonra bir tebligat geldi, tüm hesaplarımıza bloke konuldu" dedi.
Müşterisine ulaştığında "Avukatım sizinle görüşecek" yanıtını alan esnaf, hacizlerin kalkması için asıl alacağı olan 50 bin TL'nin üzerine 20-25 bin TL daha faiz ve avukat masrafı ekleyerek parayı iade etmek zorunda kaldı.
Konuyu değerlendiren Avukat Mustafa Zafer, para transferlerinde kullanılan ifadelerin hukuki birer delil niteliği taşıdığına dikkat çekti.
Zafer, "Eğer açıklamada 'borç', 'ödünç' veya 'geri alınmak üzere' gibi ibareler varsa, bu bir ödeme değil, borç ilişkisi olarak kabul edilir. Bu tür yanıltıcı işlemler, eylemin niteliğine göre dolandırıcılık kapsamına da girebilir" uyarısında bulundu.
Uzmanlar, IBAN üzerinden gelen ödemelerde açıklama kısmının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer iradeniz dışında bir "borç" ifadesiyle karşılaşırsanız, yapmanız gereken iki hamle var:
Gelen tutarı açıklama kısmına "Yanlış gönderilen paranın iadesidir" yazarak geri göndermek.
Başlatılan bir icra takibi varsa, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmek.
Bu sürenin geçirilmesi durumunda, haklıyken haksız duruma düşebilir ve tüm mal varlığınızın haczedilmesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.