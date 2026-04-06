Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Süper Lig yolunda 7 gollü maç... TFF 1. Lig'de şampiyonluğa koşuyorlar: 5 farklı galibiyet geldi

Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor’u 6-1 mağlup ederek Süper Lig yolunda kritik bir galibiyet aldı; Diagne attığı 2 golle yıldızlaştı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Boluspor'u konuk etti.

1 10
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 6-1 kazanarak Süper Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.

2 10
Maça hızlı başlayan Amed, 6. dakikada Mehmet Yeşil’in golüyle öne geçti. 38. dakikada Diagne skoru 2-0’a taşırken, 41. dakikada Celal Hanalp farkı üçe çıkardı.

3 10
Diagne 56. dakikada bir gol daha kaydederek skoru 4-0 yaptı. Ev sahibi ekibin golleri 67. dakikada Moreno ve 71. dakikada Saba ile devam etti. Boluspor’un tek golü ise 90. dakikada Arda Usluoğlu’ndan geldi.

4 10
Maçta Boluspor’dan Liço 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca Boluspor’dan Balburdia (18’) ve Işık Kaan Arslan (27’), Amed Sportif Faaliyetler’den Mehmet Yeşil (87’) sarı kart gördü.

5 10
Ev sahibi ekip aldığı galibiyetin ardından puanını 70’e yükseltti ve lider Erzurumspor (72 puan) ile birlikte şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı. (TFF 1. Lig'de sezonu ilk 2'de bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükseliyor.)

6 10
DIAGNE DAMGA VURDU

Bu karşılaşmada 2 gol kaydeden Diagne, Amed Sportif Faaliyetler formasıyla çıktığı 31 maçta 26 gole ulaşmış oldu; deneyimli yıldızın 4 de asisti bulunuyor.

7 10
TFF 1. Lig'de attığı 26 golle gol kralı olan Diagne'yi 20 golle Erzurumspor'un flaş yıldızı Eren Tozlu takip ediyor.

8 10
GELECEK HAFTA MAÇLARI

Amed Sportif Faaliyetler, ligde bir sonraki hafta şampiyonluk yolundaki bir diğer rakipleri Esenler Erokspor’la karşılaşacak. Boluspor ise evinde Sivasspor’u ağırlayacak.

9 10
BOLUSPOR ÇÖKÜŞTE

Ligin 2. yarısında beklentinin altında kalan Boluspor, oynadığı son 4 maçta da galibiyet alamadı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro