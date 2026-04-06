Yeni yılda emekli maaşları ve zam oranları gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "sahte sigorta" ve "hatır sigortası" üzerinden haksız kazanç sağlayanlara karşı harekete geçti.
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı
Sosyal Güvenlik Kurumu, "naylon iş yeri" ve "hatır sigortası" üzerinden haksız kazanç sağlayanlara karşı dijital takibi sıkılaştırdı. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın çarpıcı verilerle gündeme taşıdığı iddiaya göre; 245 binden fazla kişinin sigortası ve emekliliği mercek altına alınarak iptal edildi.Derleyen: Süleyman Çay
SGK'nın son 5 yıllık verilerde yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği gerekçesiyle iptal edildiği iddia edilmişti. SGK ise bu iddiaları yalanladı.
SGK'nın açıklamasına göre denetimlerde 560 binden fazla kişinin usulsüz bir şekilde emekli olduğu ortaya çıktı. SGK, yapılan incelemelerin ardından toplam 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiği açıklandı.
Denetimlerde kullanılan yeni nesil yapay zeka algoritmaları; sahte iş yerlerini ve tabela şirketlerini anında tespit ederek "hileli sigorta" sistemini çökertiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında hem dijital denetimlerini hem de saha kontrollerine dair SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye'deki bugünkü köşesinde flaş bir iddiada bulundu.
Karakaş, “Sahte sigortalılık ve sahte/naylon iş yerleri ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor” dedi.
İsa Karakaş, toplamda 245 bin emekliliğin iptal edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
“Projenin 2025 yılına kadar uzanan 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Özellikle 15. ve 16. faz çalışmalarında, denetlenen iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğu tescillendi. 15. Faz Sonuçları: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı bulundu; 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi.
16. Faz Sonuçları: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı; 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı. Genel Toplam: Bugün itibarıyla tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda."
E-DEVLET’TEKİ "K, Ş, S" KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Sigortalıların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kritik harf kodların anlamı şu şekilde;
K (Kontrollü): İş yerinin inceleme altına alındığını ve mercek altında olduğunu gösterir.
Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde ciddi usulsüzlük şüphesi olduğunu ifade eder; durumun ciddiyetini simgeler.
S (Sahte): İşlemin sahte olduğu kesinleşmiştir. Bu harfi görenlerin sigorta primleri silinir, emeklilikleri iptal edilir.