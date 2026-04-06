Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu, "naylon iş yeri" ve "hatır sigortası" üzerinden haksız kazanç sağlayanlara karşı dijital takibi sıkılaştırdı. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın çarpıcı verilerle gündeme taşıdığı iddiaya göre; 245 binden fazla kişinin sigortası ve emekliliği mercek altına alınarak iptal edildi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 1

Yeni yılda emekli maaşları ve zam oranları gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "sahte sigorta" ve "hatır sigortası" üzerinden haksız kazanç sağlayanlara karşı harekete geçti.

1 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 2

SGK'nın son 5 yıllık verilerde yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterildiği gerekçesiyle iptal edildiği iddia edilmişti. SGK ise bu iddiaları yalanladı.

2 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 3

SGK'nın açıklamasına göre denetimlerde 560 binden fazla kişinin usulsüz bir şekilde emekli olduğu ortaya çıktı. SGK, yapılan incelemelerin ardından toplam 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiği açıklandı.

3 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 4

Denetimlerde kullanılan yeni nesil yapay zeka algoritmaları; sahte iş yerlerini ve tabela şirketlerini anında tespit ederek "hileli sigorta" sistemini çökertiyor.

4 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 5

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında hem dijital denetimlerini hem de saha kontrollerine dair SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye'deki bugünkü köşesinde flaş bir iddiada bulundu.

5 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 6

Karakaş, “Sahte sigortalılık ve sahte/naylon iş yerleri ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor” dedi.

6 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 7

İsa Karakaş, toplamda 245 bin emekliliğin iptal edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

7 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 8

“Projenin 2025 yılına kadar uzanan 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Özellikle 15. ve 16. faz çalışmalarında, denetlenen iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğu tescillendi. 15. Faz Sonuçları: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı bulundu; 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi.

8 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 9

16. Faz Sonuçları: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı; 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı. Genel Toplam: Bugün itibarıyla tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda."

9 10
SGK yüzbinlerce emekliliği tek tek iptal etti: Uzman isim uyardı - Resim: 10

E-DEVLET’TEKİ "K, Ş, S" KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Sigortalıların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kritik harf kodların anlamı şu şekilde;

K (Kontrollü): İş yerinin inceleme altına alındığını ve mercek altında olduğunu gösterir.
Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde ciddi usulsüzlük şüphesi olduğunu ifade eder; durumun ciddiyetini simgeler.
S (Sahte): İşlemin sahte olduğu kesinleşmiştir. Bu harfi görenlerin sigorta primleri silinir, emeklilikleri iptal edilir.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro