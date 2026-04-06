T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı son tağşiş listesi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan siyah çaydaki büyük oyunu gözler önüne serdi. Yapılan denetimlerde, tüketicinin daha koyu renkli çay beklentisini suistimal etmek amacıyla ürünlere gıda boyası karıştırıldığı saptandı.

​TÜKETİCİYİ RENGİYLE ALDATMIŞLAR

​Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre; Bursa merkezli Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait "Altıncezve Ehl-i Keyf" markalı 3 kilogramlık siyah çaylarda uygunsuzluk tespit edildi. Laboratuvar analizleri sonucunda, doğal olması gereken siyah çayın içinde harici "Gıda Boyası" bulunduğu resmen açıklandı.

​"PARTİ NO: 2884" UYARILDI

​Halk sağlığını hiçe sayan ve dürüst üretim ilkelerine aykırı hareket eden firmaya karşı idari yaptırımlar uygulanırken, özellikle 2884 parti/seri numaralı ürünlere dikkat çekildi. Uzmanlar, çayın demlenirken normalden hızlı ve aşırı koyu renk vermesinin boya belirtisi olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.