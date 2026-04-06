Vatandaşlar erken seçim çağrılarına devam ederken Asal Araştırma'dan gelen son anket dikkat çekti. Ankete göre toplumun %58.9'u erken seçim istiyor.

Asal Araştırma Başkanı Adem Belede art arda açıkladıkları anket çalışmalarıyla ilgili YENİÇAĞ'ın sorularını yanıtladı.

Adem Belede'nin "CHP'nin de hangi adayı koyarsa koysun özellikle seçimi kazanabilmesi için milliyetçi ve muhafazakar kesimden oy alması gerekiyor." açıklaması dikkat çekti.

Asal Araştırma Başkanı Belede'nin sorularımıza verdiği yanıtlardan önemli başlıklar şöyle:

-Son anketinizde toplumun %58.9'unun erken seçim istediği görülüyor. Bu oran geçmiş yıllardaki benzer kriz dönemleriyle kıyaslandığında nasıl bir 'eşik' anlamına geliyor? Sizce iktidar bu talebe daha ne kadar direnebilir?

"HAYAT PAHALILIĞI DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE..."

Adem Belede: Ekonomi ve hayat pahalılığı, adelet gibi temel sorunlar devam ettiği müddetçe vatandaşın isteği yüzde 50'nin altına düşmeyecektir. Vatandaş erken seçim talebini yineleyecektir. Şu anda Mart ayı saha araştırmamızda bu talep yüzde 58.9'dur. Geçen şubat ayı araştırmamızda yüzde 54.4'ken yüzde 4.5 puan bir artış var. Bunun nedeni de ekonomi ve hayat pahalılığı.

KARARSIZLAR...

-Anketinizde Erdoğan’ın görev onayının %38’in altına gerilediğini belirttiniz. Bu kopuşun ana gövdesini hangi sosyo-ekonomik gruplar (emekliler, gençler, esnaf vb.) oluşturuyor? AK Parti’den kopanlar doğrudan CHP’ye mi geçiyor, yoksa 'Kararsızlar' gri alanında mı bekliyor?"

Adem Belede: Kararsızlar kümesinde bölgede yaşanan savaştan dolayı bekleyen bir grup vardı. Bir geçiş trendine girmemişlerdi. Son bir iki aydır şubat ve mart ayı için bu oranda artışın sebebi kararsızlar durağında beklemeleri. AK Parti seçmeni olarak tanımladığımız milliyetçi ve muhafazar seçmen kümesi Anahtar Parti, Zafer Parti gibi yüzde 3, yüzde 2'de kalan partilerde gidip geliyor.

Özellikle 18-24 yaş, 25-34 yaş aralığındaki gençler 2 grup halinde kararsızlar durağında bekliyor. 18-24 yaş aralığındaki gençler hatta siyasete ilgisiz bir süreç yönetiyor. Bölgeden dahi kopmuş durumdalar.

SEÇMEN MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA NASIL BİR AYRIM YAPIYOR?

-"Popülarite anketlerinde Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu’nun önünde yer aldığını paylaştınız. Bu durumun nedenini nasıl yorumluyorsunuz? Seçmen bu iki isim arasında nasıl bir ayrım yapıyor?"

Adem Belede: Ekrem İmamoğlu'nun gitgide medyada yer almamasından kaynaklanıyor. 2025 yılında tutuklamalar, operasyonlar Ekrem İmamoğlu'nu gündemde tutuyordu. Ama şu an İmamoğlu gitgide gündemden düşmüş durumda. Vatandaş da İmamoğlu'nun popülaritesinin düşüşünü gözlemliyor.

Vatandaşa 'en beğendiğiniz siyasetçi kim?' diye soruyorsunuz. Ekrem İmamoğlu medyada yer almadığı için çok fazla ismini zikretmiyorlar.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

- "İktidarın 'Yeni Anayasa' tartışmalarıyla gündemi ekonomiden uzaklaştırma çabası anketlerinize yansıyor mu? Seçmenin önceliği Anayasa mı, yoksa tencere mi?"

Adem Belede: Seçmenin önceliği tabiki tencere. Ekonomi ve hayat pahalılığı Hiç Anayasayla ilgisi yok. Vatandaşın beklensiti bu. Vatndaşın gündeminde Anayasa yok.

'CHP'NİN SEÇİMİ KAZANABİLMESİ İÇİN...'

-"31 Mart yerel seçimlerinin yarattığı psikolojik üstünlük CHP'de devam ediyor mu? Yoksa seçmen 'yerel' ile 'genel' arasındaki tercihini net bir şekilde ayırmaya mı başladı?"

Adem Belede: CHP'nin seçimlerdeki psikolojik üstünlüğü devam etmiyor. Seçmen yerel ve genel arasında ayrımını açık bir şekilde. Özellikle seçmen CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanmıyor. Yüzde30, yüzde 33 aralığında bir inançları var.

CHP'nin de hangi adayı koyarsa koysun özellikle seçimi kazanabilmesi için milliyetçi ve muhafazakar ya da sağ kesimden oy alması gerekiyor. Sağ kesimden oy alamadığı müddetçe CHP'nin seçimi kazanabilme ihtimali yok.

ANKET FİRMALARINA "ALGI" SUÇLAMASI

-Türkiye'de son dönemde anket firmalarına yönelik 'algı operasyonu' suçlamaları çok arttı. ASAL Araştırma olarak saha çalışmalarınızda seçmenin sandığa dair 'yanıt vermekten çekinme' durumunu (sessizlik sarmalı) nasıl aşıyorsunuz?

Adem Belede: Örneklem dağılımını çok iyi seçiyoruz. Son 6,7 'Bu pazar seçim olsa' anketinde CHP öndeydi. Savaşla birlikte seçmen güvenlik kaygılarından dolayı bir anda AK Parti'ye yeniden döndü.

Seçem bakıyor ki muhalefetin dış politikayla alakalı bir gündemi yok. Vatandaş güvenlik kaygısından dolayı, yaşanan savaşın kendisine yansıyan faturasından dolayı, akaryakıt olsun, gıda fiyatlarındaki yükseliş olsun, kira, konut fiyatlarındaki artış olsun tercihini belirliyor. Bir taraftan cebine bakıyor. Fiyat politikasını ya da yaşam politikasını ona göre belirliyor. Bu noktada muhalefete güven noktasında farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

"AK PARTİ'NİN YÜZDE 25 KEMİK OYU VAR"

- "Verileriniz ışığında, eğer ekonomi yönetimi (Şimşek programı vb.) 2026 sonuna kadar somut bir iyileşme sağlayamazsa, AK Parti’nin oy oranlarında gördüğünüz 'dip nokta' neresi olabilir?"

Adem Belede: AK Parti'nin kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25 bir kemik oyu var. En dip nokta yüzde 25. Kararsızlar, sandığa gitmeyeceklerini belirten seçmen kümesini dağıtmadan yüzde 25 bir kemik oyu var.