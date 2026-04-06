Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine çekilse de, bu rakamın 35 bin TL’ye ulaşan açlık sınırı karşısında hızla eridiği görülüyor.
SGK uzmanı Dilek Ete ‘kesin’ diyerek açıkladı: Emekli ve memur maaş fark zammını verdi
Ocak zammı hayat pahalılığı karşısında hızla erirken, milyonların umudu Temmuz ayına kaldı. SGK Uzmanı Dilek Ete, enflasyon verileri ışığında yaptığı analizde; refah payı eklenmemesi durumunda memurların %10, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise %15 civarında bir artışla yetinebileceğini tahmin etti.Derleyen: Süleyman Çay
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrilirken, SGK Uzmanı Dilek Ete’den cüzdanları yakından ilgilendiren çarpıcı bir analiz geldi.
Ocak ayındaki artışların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalması ve açlık sınırının 35 bin TL bandına dayanması, Temmuz zammını bir "can suyu" beklentisine dönüştürdü.
Yılın ilk çeyreğine ilişkin veriler, maaşlara yansıyacak farkın ana hatlarını ortaya koydu. TÜİK rakamlarına göre Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94’lük enflasyon farklarını hanesine yazdıran emekliler, üç ayın sonunda toplamda yüzde 10,04’lük zammı garantilemiş oldu.
Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık birikimli artış yüzde 10,04 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için bu fark yüzde 6,07 seviyesinde kaldı.
Mevcut ekonomik verileri analiz eden SGK Uzmanı Dilek Ete, Temmuz ayı için tahminlerini paylaştı.
Piyasadaki hayat pahalılığına ve emeklinin alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Ete, hükümetin standart enflasyon farkı dışında ekstra bir iyileştirme yapmasının düşük bir ihtimal olduğunu savundu.
Özellikle en düşük aylık alan grubun Ocak zammından reel anlamda faydalanamaması, Temmuz ayında yapılacak "yüzde 15" bandındaki olası bir artışın, geçim sıkıntısını ne ölçüde gidereceği sorusunu da beraberinde getiriyor.
Emekli ve memur kesimi, şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesini bekliyor.