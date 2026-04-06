İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özgür Özel'in 22 milletvekilinin istifasıyla yapılabileceğini öngördüğü ara seçim formülüne ilişkin olarak; "Hemen şimdi seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, ara seçim formülünün ayakları yere basmıyor. 22 milletvekili seçtiniz diyelim. İktidarın sayısal üstünlüğü var. Reddedince, ki reddedecek, plan suya düşüyor" açıklaması yaptı.

Sözcü'ye konuşan Dervişoğlu, seçime her an hazır olduklarını belirterek "Biz hemen şimdi seçime gidilmesini düşünüyoruz. Çünkü bu iktidar artık yönetemiyor. Sorunların sebebi olan iktidar çözüm olamaz. Her an seçime hazırız. Ancak, ara seçim formülünün ayakları yere basmıyor. 22 milletvekili seçtiniz diyelim. İktidarın sayısal üstünlüğü var. Reddedince, ki reddedecek, plan suya düşüyor. Daha gerçekçi adım atılması gerekir.

Sonuç alınamayan iddialı sözler ya da niyetler, vatandaşın siyasete olan güvenini zedeleyecek. İçinden çıkılamayacak problemler üretmek siyasetin işi değildir. Siyaset çözümün adresidir. Hesapsız bir iktidar var. Bunun karşısında hesapsız bir muhalefet olmasın diye mücadele ediyoruz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak vatandaşların endişelerinin bölge bölge değiştiğini söyleyen Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye için kaygılar bölgelere göre fark ediyor. Ama ciddi kaygılar var. Türkiye’nin büyük bölümünde, devletin bir teröristi ve terör örgütünü muhatap alarak, onun elebaşına kurucu önder diyerek, katilleri birer ikişer dışarı salarak yürüttüğü süreci onaylamıyor. Batıda “Bunca kanın hesabını kim verecek? Evlatlarımızın bedelini kim ödeyecek?” sorusu öne çıktığını söyledi. Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşların, sessiz ama çok manalı bir sitemde bulunduğunu dile getiren Dervişoğlu "Diyorlar ki, “Bir terörist ve onun eli kanlı örgütü Kürtlerin temsilcisi olamaz. Kürtlerin çok büyük bölümü 40 yıldır, yüzünü devletine, sırtını örgüte ve onun siyasi uzantılarına döndü. Şimdi boynumuzu yere düşürüyorlar. Bakın, farklı gerekçelerle de olsa, her iki karşı çıkışta da haklılık payı var.

Doğu da da batıda da milletimiz bunu bir kan davası gibi gördüğünden değil, hakikatin penceresinden bakıyor. Dünyanın başka bölgelerinde bu tür sorunlar zaman içinde çözüldü. Ama aklı başında hiçbir ülke, böyle süreçleri terör örgütünün aklıyla yürütmedi. Bizimkiler daha ilk laf, “Gelsin Meclis’te konuşsun” dedi. Çünkü niyet meseleyi çözmek değil, ömür boyu başkanlığı tahkim etmekti. Bunun Türkiye’ye, Türk milletine çıkaracağı faturayı umursamıyorlar. Milletimizin bunun hesabını sandıkta soracağını da unutuyorlar." ifadelerini kullandı.

Devişoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"EMEKLİNİN FERYADI SARAY DUVARLARINI AŞAMIYOR"

"Süreç meselesi önemli, illa ki konuşuluyor. Ama vatandaşın önceliği başka. Çünkü gerçek sorunu başka. Bakın iki hafta önce Ankara’daki bir pazar yerine gittim. Daha adımımı atar atmaz etrafımı emeklilerimiz sardı. Sitem değil isyan ediyorlar. Milyonlarca vatandaşının ikinci baharını karakışa çeviren bu iktidara isyan ediyorlar. Haklılar. Ev kirasının 25 bin lira olduğu şehirlerde 20 bin lira emekli aylığıyla hayatta kalmaya çalışıyorlar. İktidar bu çığlığı duymuyor. Emeklinin feryadı saray duvarlarını aşamıyor."

ÖCALAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜN KUTLANMASI

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününün kutlandığı pikniğe dair de konuşan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı’na bir çağrı yapmak isterim; Milletimizin sinir uçlarına dokunulmasına müsaade etmeyiniz. Bu şımarıklıkları durdurunuz. Orada asıl mesele ne biliyor musunuz? Memleketin toprağını, yeşilini, zeytinini korumaya çalışan gencecik bir evladımız tutuklanıp demir parmaklıkların ardına gönderilirken, 12 vatandaşımızın katilinin, elini kolunu sallayarak sözde doğum günü gösterisine gidip, orada konuşma yapabilmesidir. Bunu ne adaletle, ne vicdanla ne de akılla izah edemezsiniz.

Vatan sadece çakıl taşı değildir. Ağaçtır, yeşildir, sudur, börtü böcektir, tabiattır. Onu korumaya çalışanı cezaevine atarken, ona göz dikenin, doğum günü kisvesi altında devlete meydan okuyan konuşmalarına seyirci kalamazsınız. Milletimiz buradaki haksızlığı görüyor. Bu bir tahmin değil, vatandaşımızın sözünü aktarıyorum." dedi.