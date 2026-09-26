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Ümit Milli Takım, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki yedinci maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı.

MİLLİLER 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, Emirhan İlkhan ve Ali Habeşoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ukrayna ikinci yarıda geri döndü. Ev sahibi ekip, Danylo Krevsun ve Ramik Gadzhiev'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

PLAY-OFF BİLETİNİ GARANTİLEDİK

Ukrayna karşısında ihtiyacı olan puanı alan Ümit Milli Takım, gruptaki puanını 12'ye yükselterek play-off aşamasına katılmayı garantiledi.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milliler, böylece 27 yıl sonra yeniden turnuvaya katılabilmek için play-off oynama hakkı kazandı.

Ay-yıldızlılar, H Grubu'ndaki son karşılaşmasını 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan'a karşı oynayacak.

Ümit Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi ise 9 Ekim'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu belli olacak.