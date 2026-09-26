Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fay hatlarını ve daha önce yapılan açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi: Bu kez o bölgeyi işaret etti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yıllar önce yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşündüğü bir başka fay hattına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Nefes gazetesinin haberine göre, AFAD verilerinde saat 10.40'ta meydana geldiği belirtilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya gibi çevre illerde de hissedildi.
Depremin ardından bölgede saha çalışmaları yürütülürken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 31 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
2023 YILINDA BÖLGEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Üşümezsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde Atatürk Barajı'nın güney kenarındaki faylara dikkat çekmişti.
Özellikle Bozova Fayı çevresindeki stres birikimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgedeki bazı fayların gerilme yaşayabileceğini savunmuştu.
Üşümezsoy, Atatürk Barajı çevresindeki fayların konumuna ve bölgedeki stres değişimlerine dikkat çekerken Bozova Fayı'nın da izlenmesi gerektiğini ifade etmişti.
Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesinin ardından Karaköprü'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Üşümezsoy'un söz konusu açıklamalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
BOZOVA FAYI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY
24 Eylül'deki sarsıntının ardından farklı uzmanlar da bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uzmanlar, Bozova Fayı'nın 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığını belirtti.
Karaköprü merkezli depremin çevre illerde de hissedilmesinin ardından Üşümezsoy'un yıllar önce Bozova Fayı ve Atatürk Barajı çevresine ilişkin yaptığı değerlendirmeler yeniden dikkat çekti.
DAHA ÖNCE İŞARET ETTİĞİ YERLERİ ANLATTI
Üşümezsoy, geçmiş yıllarda deprem riski açısından dikkat çektiği bölgeleri de sıraladı.
“2012'de Erzincan Depremi'nin 20. yılı da basının talep ettiği nerede deprem riski var diye sorunca üç yer söylemişim: Sivrice, Acıpayam ve Yedisu ikisi oldu. Diğer üçüncü bir alan da ise aynı şekilde Sisam Depremi'nden evvel Sisam fayını belirtmiştik” diyen Üşümezsoy, daha önce yaptığı değerlendirmeleri hatırlattı.
Üşümezsoy ayrıca Foça, Midilli, Düzce, Silivri-Kumburgaz ve Simav-Sındırgı bölgelerine ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalara da değindi.
Üşümezsoy şöyle konuştu:
“Keza Foça'da olan depremler korkuturken depremin Midilli güneyinde olduğunu vurguladıktan sonra biliyorsunuz herkes Adalar fayı derken biz Düzce'de olan depremi belirttik ve herkes büyük deprem dediği zaman, 7'nin üzerinde deprem derken biz yalnızca 6 ile 6,5 arasında Silivri-Kumburgaz arasında ki fayın kırılacağını belirttikten sonra daha ilginç olanı kimse Sındırgı'nın adını bilmezken Simav-Sındırgı'yı işaret etmiştik ve bu işaret ettiklerimizin çoğunu haber olarak verilmişti.”
ÜŞÜMEZSOY RİSKLİ GÖRDÜĞÜ FAYI AÇIKLADI
Geçmişte dikkat çektiği bölgeleri sıralayan Üşümezsoy, açıklamasının devamında risk taşıdığını düşündüğü faylardan birinin Pamukkale Fayı olduğunu söyledi.
Üşümezsoy, söz konusu fayın 7'nin altında, 6,5 ile 7 arasında deprem potansiyeli bulunduğunu ifade ederek fayın uzandığı hattı da açıkladı.
“Yani bu anlamda bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale fayı olarak görülmekte. Ve Pamukkale fayında ki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında. Yani bu fayın uzanımı Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattında.”
TARİHSEL DEPREMLERE DE DİKKAT ÇEKTİ
Üşümezsoy, bölgenin tarihsel geçmişine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak Laodikeia çevresine dikkat çekti.
Üşümezsoy, “Tarihsel olarak da burada Laodikeia da depremlerin en çok olduğu bölgedir, Pamukkale'de ve sıcak sular buradan kaynaklanmaktadır. Ve burada Milattan Sonra 40'ta da olan büyük bir deprem tarihsel, antik tarihte de bilinen depremlerdendir” ifadelerini kullandı.