Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi: Bu kez o bölgeyi işaret etti

Üşümezsoy ayrıca Foça, Midilli, Düzce, Silivri-Kumburgaz ve Simav-Sındırgı bölgelerine ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalara da değindi.

Üşümezsoy şöyle konuştu:

“Keza Foça'da olan depremler korkuturken depremin Midilli güneyinde olduğunu vurguladıktan sonra biliyorsunuz herkes Adalar fayı derken biz Düzce'de olan depremi belirttik ve herkes büyük deprem dediği zaman, 7'nin üzerinde deprem derken biz yalnızca 6 ile 6,5 arasında Silivri-Kumburgaz arasında ki fayın kırılacağını belirttikten sonra daha ilginç olanı kimse Sındırgı'nın adını bilmezken Simav-Sındırgı'yı işaret etmiştik ve bu işaret ettiklerimizin çoğunu haber olarak verilmişti.”