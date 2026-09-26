A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Fransa, ikinci yarıda Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İlker Yağcıoğlu öve öve bitiremedi: 'Milli takımı onun etrafında kuracağız'
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, dikkat çeken tespitlerde bulundu.Furkan Çelik
Bu sonuçla Türkiye, Uluslar Ligi serüvenine puansız başlamasına rağmen karşılaşmanın ardından milli takımın ortaya koyduğu performans beğeni topladı.
Eski milli futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında Türkiye-Fransa karşılaşmasını değerlendirdi.
Ay-yıldızlıların Fransa karşısındaki oyun planını başarılı bulan Yağcıoğlu, özellikle Arda Güler'in performansına ayrı bir parantez açtı.
'MAÇTAN ÖNCE KORKULARIMIZ VARDI'
Fransa'nın özellikle hücum hattındaki oyuncu kalitesine dikkat çeken Yağcıoğlu, Türkiye'nin maç öncesindeki soru işaretlerine rağmen sahada doğru bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.
Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
“Puan alabileceğimizi düşünüyorduk ama alamadık. Aslında maçtan önce korkularımız vardı. Fransa'nın ön taraftaki 4 oyuncuya bakıyorsun 'Eyvah!' diyorsun. Birebir eşleşsen sıkıntı, biraz savunma tarafını yapmazsan sıkıntı. Takım halinde savunma disiplinine uyman lazım.
"Doğru bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kaybettik ama Dünya Kupası'nda yarı finali başarısızlık olarak adlandıran bir ülkeye karşı müthiş mücadele ettik. Bugünkü oyun stratejisi son derece doğruydu. Böyle bir rakibe karşı bu kadar mücadele edebilirsiniz. Fırsatlar yakaladık.”
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: 'BAŞKA BİR SEVİYEYE GELMİŞ'
İlker Yağcıoğlu'nun değerlendirmelerinde en dikkat çeken bölüm ise Arda Güler hakkındaki sözleri oldu.
Genç yıldızın geldiği seviyeye vurgu yapan Yağcıoğlu, bundan sonraki süreçte A Milli Takım'ın oyun yapısının Arda'nın özellikleri doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini savundu.
Yağcıoğlu, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:
“Arda başka bir seviyeye gelmiş. Artık bu takımda tamamen liderliği ona vereceğiz. Biz Arda'nın etrafında bir milli takım oluşturacağız. Ayıp da değil, Arda'ya sorsun kiminle oynamak istiyorsun diye. Onu da oynatabilir.”
'CAN'DAN DAHA FAZLASINI BEKLERDİM'
Milli takımın hücum hattındaki oyuncu tercihlerini de değerlendiren Yağcıoğlu, Deniz Gül'ün ilk 11'de başlamasının farklı bir seçenek olabileceğini belirtirken Can Uzun'un performansından daha fazlasını beklediğini söyledi.
Yağcıoğlu değerlendirmesine şöyle devam etti:
“Deniz'le başlasa daha mı iyi olur diye bir düşünce var aklımda ama oynamayan oyuncu ne katkı verecek onu da bilmiyorum. Sadece düşünce de kalıyor.
Can'dan daha fazlasını beklerdim. Daha etkili bir oyun ortaya koymasını bekliyordum."
Çocuklar iyi mücadele etti. Dünya Kupası'nda çizdikleri o kötü tabloyu bugünkü oyunla tersine çevirdiler."