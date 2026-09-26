İlker Yağcıoğlu öve öve bitiremedi: 'Milli takımı onun etrafında kuracağız'

Yağcıoğlu değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Deniz'le başlasa daha mı iyi olur diye bir düşünce var aklımda ama oynamayan oyuncu ne katkı verecek onu da bilmiyorum. Sadece düşünce de kalıyor.

Can'dan daha fazlasını beklerdim. Daha etkili bir oyun ortaya koymasını bekliyordum."