ABD’de tahvil kararı, FED tarafından faizlere dair şahin mesajlar ve petrol fiyatlarındaki artış altın cephesini bu hafta kaybettirdi. Altın piyasasındaki kayıp haftalık bazda yüzde 2’yi buldu.
Gram altının gelebileceği rakamı açıkladı: Şirin Sarı net konuştu
Altın piyasasında bu hafta yaşanan sert kayıba dair ünlü ekonomist Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gram altın için net rakam verdi.Kaynak: Diğer
Ons altın 4 bin 378 dolar seviyelerinde açtığı haftayı yüzde 2,15’lik bir kayıpla 4 bin 284 dolar bandında kapattı.
Gram altın ise haftalık yüzde 3 kayıp seviyelerine kadar gelse de kapanışı yüzde 1,77 seviyelerinde yaptı. 6 bin 860 TL seviyelerinden 6 bin 738 TL bandına kadar geriledi.
Piyasalardaki bu geri çekilmeyi değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, CNN Türk canlı yayınında altın üzerindeki baskının ana kaynağının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları olduğunu söyledi.
Faiz artışının Dolar Endeksi'ni güçlendirdiğini ve ABD tahvil faizlerinde son 25-30 yılın en dikkat çekici fiyatlamalarının yaşandığını belirten Sarı, ekim ayında yeni bir faiz artırımı olasılığının yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.
Yüksek faiz ortamının altının cazibesini azalttığına dikkat çeken Sarı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen zirveden de piyasaları yönlendirecek somut bir sonuç çıkmadığını dile getirdi.
Altın piyasasının yıl sonu rotasına da değinen Şirin Sarı, gram altın tarafında 6 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında geniş bir fiyat bandı beklendiğini aktardı.
Bu tahminin ons altın cephesindeki karşılığının ise 3 bin 800 dolar ile 4 bin 600 dolar aralığına işaret ettiği kaydedildi.
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