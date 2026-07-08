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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyetçi Güç Birliği tarafından yapılan açıklamada, avukatlık mesleğinin tarihinin en ağır süreçlerinden birini yaşadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Savunmanın kurucu unsuru olan avukatlık mesleği de tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşamaktadır. Meslektaşlarımız; ekonomik baskılar, mesleğin itibarını zedeleyen uygulamalar, artan şiddet olayları, yargı süreçlerinde savunmanın sistematik biçimde değersizleştirilmesi ve mesleki hak kayıplarıyla karşı karşıyadır."





"ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI"



Birlik, bu oluşumun sadece seçim odaklı bir iş birliği olmadığını; hukuk devleti ve meslek onuru için bir ortak mücadele kararlılığı olduğunu duyurdu. Aynı ilkelere sahip tüm meslektaşlarını bu ortak mücadeleye destek vermeye davet edildi.





ADAY TANITIM TOPLANTISI 9 TEMMUZ'DA



Cumhuriyetçi Güç Birliği, Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın adaylığını kamuoyuna ve meslektaşlarına tanıtmak üzere bir toplantı düzenleyecek. Toplantı, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.30’da İstanbul Barosu Galata Hizmet Binası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Cumhuriyetçi Güç Birliği'den yapılan açıklama şu şekilde;





ÖNCE ÜLKE VE CUMHURİYET, ÖNCE HUKUK DEVLETİ YENİDEN GÜÇLÜ BARO VE İTİBARLI AVUKAT

Bugün, 1923 Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin, Anayasamızın değiştirilemez hükümlerinde ifadesini bulan temel ilkelerin, hukuk devletinin, yargı bağımsızlığının ve temel hak ve özgürlüklerin ağır bir sınamadan geçtiği açıktır.

Ancak yaşanan sorunlar yalnızca hukuk devletiyle sınırlı değildir. Savunmanın kurucu unsuru olan avukatlık mesleği de tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşamaktadır. Meslektaşlarımız; ekonomik baskılar, mesleğin itibarını zedeleyen uygulamalar, artan şiddet olayları, yargı süreçlerinde savunmanın sistematik biçimde değersizleştirilmesi ve mesleki hak kayıplarıyla karşı karşıyadır. Avukata yönelik her saldırının, savunma hakkına ve adil yargılanma ilkesine yönelmiş bir saldırı olduğu gerçeği artık daha güçlü şekilde dile getirilmelidir.

Cumhuriyetin kurucu değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, üniter devlet yapısını, laik ve demokratik hukuk düzenini kararlılıkla savunan; aynı zamanda avukatlık mesleğinin saygınlığını yeniden tesis etmeyi, meslektaşlarımızın hak ve itibarını korumayı temel görev kabul eden anlayışların ortak sorumluluk üstlenmesi artık tarihi bir zorunluluk haline gelmiştir.

"Cumhuriyeti savunmanın yolu, hukuk devletini yaşatmaktan; hukuk devletini yaşatmanın yolu ise bağımsız, güçlü ve itibarlı savunmadan geçmektedir. Güçlü savunmanın temeli de hakları korunan, saygınlığı güvence altına alınmış avukatlardır."

Bu anlayış ve ortak kaygılarla; aşağıda imzası bulunan gruplar, kendi kurumsal kimliklerini koruyarak, Ekim ayında yapılacak İstanbul Barosu Genel Kurulu'na yönelik olarak "Önce Ülke, Önce Hukuk Devleti" ilkesi etrafında Cumhuriyetçi Güç Birliği çatısı altında birleşmiş ve önceki dönem İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın baro başkan adaylığı konusunda ortak irade oluşturmuştur.

Bu birliktelik; yalnızca bir seçim iş birliği değil, Cumhuriyet değerlerine, hukuk devletine, bağımsız savunmaya ve avukatlık mesleğinin onuruna sahip çıkma iradesidir. Aynı ilke ve hassasiyetleri taşıyan tüm meslektaşlarımızı bu ortak mücadeleye katkı sunmaya davet ediyoruz.

Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin aday tanıtım toplantısı, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.30'da İstanbul Barosu Galata Hizmet Binası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.















