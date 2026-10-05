Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde A Milli Takım 1. Grup'taki dördüncü maçında puanla tanışamadı.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım Bologna'da oynanan zorlu mücadelede İtalya'ya Ay 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla grupta İtalya puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşirken Ay-Yıldızlılar 0 puanla sonuncu sırada yer aldı.

İTALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim, Eren Elmalı, Ferdi, Salih, İsmail, Yunus, İrfan Can, Kerem, Aral Şimşir.

MAÇ SONUCU: İTALYA 3-1 TÜRKİYE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Szymon Marciniak'ın ilk düdüğüyle İtalya-Türkiye maçı başladı.

SCAMACCA'NIN ŞUTUNDA İSABET YOK

12' İtalya atağında Scamacca ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

OZAN KABAK DONNARUMMA'YI ZORLADI

13' A Milli Takım topa sahip olarak rakip sahaya yerleşti. Ozan Kabak uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Köşeye giden topu Donnarumma son anda kornere çeldi.

SALİH ÖZCAN DA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

16' Bir kez daha rakip sahada baskımızı hissettirdik. Aral'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Salih uzaktan şansını denedi. Donnarumma köşeye giden topu kurtardı.

YUNUS'UN KAFA VURUŞUNDA DONNARUMMA HATA YAPMADI

17' İrfan'ın yükselttiği topa Yunus kale önünde kafayı vurdu. Donnarumma bir kez daha hata yapmadı.

İTALYA SCAMACCA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

26' İtalya ilk tehlikeli atağında golü buldu. Ceza sahası içerisine gelen ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Scamacca cezayı kesti.

İLK YARI SONUCU: İTALYA 1-0 TÜRKİYE

ARAL İLE GOLE YAKLAŞTIK

55' Yunus sağ kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Aral'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu son anda İtalya savunması uzaklaştırdı.

ARAL ŞİMŞİR'İN GOLÜYLE BERABERLİĞİ YAKALADIK

61' Baskımız sonuç verdi. A Milli Takım Arak Şimşir'in golüyle beraberliği yakaladı. Zeki Çelik'in son çizgide yerden çevirdiği topu Aral arka direkte tamamladı. Durum şimdi 1-1.

İTALYA CALAFIORI'NİN KAFA GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

66' Gol sevincimiz kısa sürdü. Calafiori'nin kafa golüyle İtalya yeniden öne geçti.

ESPOSITO'DAN PUAN UMUTLARIMIZI YIKAN GOL

87' Romano'nun şutunu kale önünde Esposito yaptığı dokunuşla tamamladı. İtalya skoru 3-1'e getirdi.