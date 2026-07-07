Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçirmesi taraftarların tepkisini topladı.

ultrAslan trbibün lideri Sebahattin Şirin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla Galatasaray yönetimini transferde henüz aksiyon almamaları nedeniyle eleştirdi.

ULTRASLAN TRİBÜN LİDERİ SEBAHATTİN ŞİRİN: "STRATEJİ DEĞİL BELİRSİZLİK İZLENİMİ VAR'

Sebahattin Şirin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Dursun Aydın Özbek Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna;

4 sezonu üstüste şampiyon tamamlayan takımımız sezonu açıyor.

Mevcut teknik heyetimiz ve kadromuz geride bıraktığımız 4 sezonda büyük ve önemli başarılara imza attı.

Özellikle 5 sene üst üste şampiyonluk ve Avrupa’daki hedefimiz için mevcut iskeleti korumak kadar değişim, yenilenme ve güçlendirme de yaz transfer sezonlarının olmazsa olmazıdır.

23 Mayıs'ta dördüncü kez Başkan seçilen Sayın Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulunun bugüne kadar transferde herhangi bir somut adım atmaması her transfer dönemi olduğu gibi bu transfer döneminde de bir stratejinin değil belirsizliğin olduğu izlenimini veriyor.

Tüm bunların yanında futbolun yönetiminde yetki karmaşası ve savaşı yaşanıyor haberlerinin yaptırılması da bu belirsizliği destekliyor.

Gerçek şu ki; yabancı kuralı varken yerli alternatifler tükeniyor. Bir gün çok pahalı, diğer gün kiralık oyuncu isimleri verilerek taraftarın kafası karıştırılıyor ve sezon başlamadan taraftarın motivasyonu yıpratılıyor. Her gün sosyal medya üstünden algı savaşları yürütülüyor.

5 sene üstüste şampiyon olmamamız için herşeyin yapılacağı bir ligde ve Avrupa'da son 16'dan daha yukarı hedefe yürümek için yarın çok geç olabilir.

Geçen kış transfer dönemi yaz dönemine bütçe ayırmak için para harcanmadı haberleri ortadayken, takım daha sahada şampiyonluk turu atarken "Bizim bu sene 500 milyon euro bütçemiz olacak" röportajı verilirken, takımdan kiralık oyuncularımız ayrılmışken, as takımın ve yedek kulübesinin bariz ihtiyaçları ortadayken Temmuz ayına kadar en ufak bir aksiyon alınmaması geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaşatılan sancılı ayları hatırlatıyor."