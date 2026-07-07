Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti

Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti

Galatasaray'da transfer sürecindeki sessizlik sürerken, Şahan Gökbakar'ın yönetime yönelik sert paylaşımları yeni bir tartışma başlattı. Ünlü komedyenin eleştirileri sonrası kulüp üyeliğinin sonlandırılması için girişim hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 1

Süper Lig'de son şampiyon unvanını taşıyan Galatasaray'da transfer çalışmalarındaki durağanlık gündemdeki yerini korurken, komedyen Şahan Gökbakar'ın yönetime yönelttiği sert eleştiriler kulüp çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 2

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kadrosunu hedef alan paylaşımların ardından, bazı kulüp üyelerinin Gökbakar'ın üyeliğinin sona erdirilmesi amacıyla resmi başvuruda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 3

Yeni sezon öncesinde transfer konusunda beklenen adımların atılmaması, sarı-kırmızılı camianın tanınmış isimlerinden Şahan Gökbakar'ın tepkisini beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabından yönetime yönelik ağır eleştiriler paylaşan Gökbakar, kulüp yönetimini plansız hareket etmekle ve süreci sağlıklı yönetememekle suçladı.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 4

Bu gelişmenin ardından gazeteci İlhan Tüysüz, kulislerde konuşulan dikkat çekici bir iddiayı kamuoyuna aktardı. Tüysüz'ün paylaştığı bilgilere göre, Gökbakar'ın açıklamalarından rahatsız olan bazı Galatasaray üyeleri, komedyenin kulüp üyeliğinin iptal edilmesi için dilekçe hazırlığına başladı.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 5

Şahan Gökbakar'ın eleştirilerinde Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ön plana çıktı. Yöneticilerin mesleklerine gönderme yapan ifadeler kullanan Gökbakar, taraftarların gerçeği yansıtmayan transfer haberleriyle meşgul edildiğini savundu.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 6

Genç futbolcu Aral Şimşir'in Trabzonspor'a transfer olmasına da tepki gösteren komedyen, bu gelişmeyi kabul edilemez olarak değerlendirdi. Düşük maliyetle kadroya katılabilecek yerli bir oyuncunun kaçırılmasının önemli bir fırsat kaybı olduğunu ifade eden Gökbakar, benzer tabloyla her transfer döneminde karşılaşılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 7

Galatasaray'a olan bağlılığıyla bilinen Şahan Gökbakar'ın açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Transfer sürecindeki sessizlik nedeniyle zaten eleştirilerin odağında bulunan yönetim, üyelikten ihraç iddiasının ortaya atılmasıyla yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 8

Kulüp yönetiminin ya da dilekçe hazırlığında olduğu öne sürülen üyelerin önümüzdeki günlerde konuya ilişkin resmi bir adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 9
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Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti - Resim: 10
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