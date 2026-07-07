Şahan Gökbakar'ın Galatasaray'dan ihracı istendi: İsyan etmişti

Genç futbolcu Aral Şimşir'in Trabzonspor'a transfer olmasına da tepki gösteren komedyen, bu gelişmeyi kabul edilemez olarak değerlendirdi. Düşük maliyetle kadroya katılabilecek yerli bir oyuncunun kaçırılmasının önemli bir fırsat kaybı olduğunu ifade eden Gökbakar, benzer tabloyla her transfer döneminde karşılaşılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.