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Kaynak: Haber Merkezi

Sebahattin Şirin verdiği ifadede "Terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberinde destek verdiğim için sayın Öcalan’a özgürlük şeklinde söylemde bulundum." ifadesini kullandı.

SORU - 12 Şüpheliye hakkında yürütülen soruşturma işlemleri esnasında sosyal medya platformlarında video kaydı bulunan ve hakkında yapılan işlemlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde adli muayene polikliniği girişi esnasında "sayın öcalana özgürlük, sayın öcalana özgürlük" şeklinde söylemi bulunan video görüntüsü hakkında soruldu:

CEVAP- 12 : Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için "sayın öcalana özgürlük, sayın öcalana özgürlük" şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.

Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında tarafıma sorulan hususlara ilişkin samimi olarak beyanda bulundum. Üzerime atılı suçların hiçbirisini kabul etmiyorum. Suçsuzum. Dedi.

EVİNDEKİ PARA İÇİN "ŞAHSİ BİRİKİM VE DÜĞÜN HEDİYESİ" DEDİ

Muzaffer Şirin’in ikametinde gerçekleştirilen aramada 796 bin 400 TL, 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 avro bulunduğu belirtildi. Paraların evin farklı noktalarında ve dağınık şekilde ele geçirilmesi de Şirin’e soruldu.

Şirin, paraların uzun yıllara dayanan şahsi birikimi ile yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlunun düğününde takılan hediyelerden oluştuğunu savundu. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, paraları hırsızlık ihtimaline karşı evin farklı noktalarında muhafaza ettiğini söyledi.

Şirin, paraların ne kadarının kendi birikimi, ne kadarının düğün hediyesi olduğunu ayrıntılı olarak açıklayamadığını, düğün sonrası altınların hangi tarihte ve hangi kuyumcuda dövize çevrildiğini de hatırlamadığını ifade etti. Bu işlemlere ilişkin elinde belge bulunmadığını belirten Şirin, araştırma sonucunda belge elde etmesi halinde dosyaya sunacağını söyledi.

OĞLUNUN 38,4 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ SORULDU

Muzaffer Şirin’e, oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkında MASAK verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin 538 TL’lik bankacılık işlem hacmi ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki 3 milyon 337 bin 735 TL’lik işlem hacmi soruldu.

Şirin, oğlunun şoförlük ve cep telefonu alım satımı dışında başka gelirinin bulunmadığını söylerken, bu işlerden ne kadar kazandığını ise bilmediğini ifade etti.

Oğlunun banka hesaplarını hiçbir şekilde kullanmadığını savunan Şirin, “Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” şeklinde savunma yaptı.

BALİSTİK YELEKLERİN İKİSİNİ AÇIKLAYAMADI

Evde bulunan dört balistik yeleğin kaynağı da Şirin’e soruldu.

Şirin, yeleklerden birini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu’nda adını ve adresini bilmediği bir iş yerinden satın aldığını, bir diğerini ise Avrupa maçlarından simaen tanıdığı ve yalnızca “Hakan” olarak bildiği bir kişiden yaklaşık 5 ay önce hediye aldığını söyledi.

Şirin, diğer iki balistik yeleğin evine nasıl geldiği konusunda ise bilgisinin bulunmadığını savundu. Ayrıca 6x35 çapındaki şarjör ve fişeğin de evine ne zaman ve nasıl geldiğini bilmediğini ileri sürdü.

İKİ TELEFON İÇİN "BİLMİYORUM" DEDİ

Aramada ele geçirilen üç cep telefonu da savcılık sorgusunun dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Şirin, telefonlardan yalnızca birinin kendisine ait olduğunu belirterek, içerisinde ailesine ait bilgi ve belgeler bulunduğu gerekçesiyle telefonunun şifresini paylaşmak istemediğini söyledi. Telefonun içerisinde suç unsuru bulunmadığını savundu.

Diğer iki telefon hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Şirin, evde ele geçirilen bir flaş belleğin içeriğine ilişkin de herhangi bir bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASINI REDDETTİ

Şirin’e TCK’nın 191’inci maddesinde düzenlenen “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlaması da yöneltildi.

Şirin bu suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini söyledi.