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ultraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Sebahattin Şirin’in evinde yapılan aramada dikkat çeken materyaller ele geçirildi.

Sema Kızılarslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Şirin'in evinde gerçekleştirilen aramada 1 ruhsatsız tabanca, 125 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve 4 balistik çelik yelek bulundu.

EVDEN KASA ÇIKARILDI

Aramada yalnızca silah ve mühimmat değil, farklı noktalarda çok sayıda euro ve sterlin bulunduğu da öğrenildi.

Evin içerisinde bulunan bir kasa da ekipler tarafından çıkarılarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

ELE GEÇİRİLENLER İNCELEMEYE ALINDI

Aramada ele geçirilen silah, fişek, balistik çelik yelekler ve diğer materyallerin emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.