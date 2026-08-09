Fiyatlar belli oldu: Türkiye'nin en ucuz 10 C-SUV modeli sıralandı

Altıncı sırada yer alan 2026 model Renault Boreal evolution, 145 HP benzinli motoru ve EDC otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Bu modelde Ağustos ayında kampanyasız ve kampanyalı fiyat aynı seviyede tutularak 2.194.000 TL olarak ilan ediliyor.