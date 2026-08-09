Türkiye pazarında büyük bir talep gören C-SUV otomobil sınıfında Ağustos 2026 itibarıyla geçerli en düşük fiyatlar netleşti.
Fiyatlar belli oldu: Türkiye'nin en ucuz 10 C-SUV modeli sıralandı
Türkiye'de yoğun ilgi gören C-SUV segmentindeki fiyat rekabeti Ağustos 2026 döneminde hız kesmeden devam ederken, en ucuz modeller kampanyalı ve kampanyasız güncel satış rakamlarıyla belirlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Benzinli, LPG'li, hafif hibrit ve tam elektrikli motor alternatiflerini barındıran listede, üreticilerin sunduğu dönemsel kampanyalar sıralamayı doğrudan etkiledi.
Kampanyalı fiyat duyurulan araçlarda indirimli tutarlar, kampanya bulunmayanlarda ise tavsiye edilen anahtar teslim rakamlar baz alınarak hazırlanan sıralamanın zirvesinde Renault Duster yer aldı.
Listede birinci sırada bulunan 2026 model Renault Duster evolution Eco-G 120 HP versiyonu, benzin ve LPG yakıt seçeneği ile manuel şanzıman kombinasyonu sunuyor.
Uygulanan 235 bin TL'lik indirim desteğiyle aracın fiyatı 1.630.000 TL'ye geriliyor.
İkinci sırada yer alan tamamen elektrikli yerli model Togg T10X, V1 RWD Standart Menzil paket seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Arkadan itişli yapıya sahip ve tek oranlı otomatik şanzıman barındıran bu elektrikli SUV, 1.909.048 TL'lik anahtar teslim fiyatıyla 2 milyon TL sınırının altında kalıyor.
Üçüncü sırada bulunan SWM G01 Pro, 178 HP gücündeki benzinli motorunu 7 ileri DCT şanzımanla buluşturuyor. 100 bin TL tutarındaki lansman desteğiyle modelin fiyatı 1.999.000 TL seviyesine iniyor.
Dördüncü sırada yer alan 2026 model Kia Sportage Live, 1.6 litrelik 150 PS benzinli motor ve 7 ileri DCT şanzımanla geliyor. Araçta sağlanan 150 bin TL'lik kampanya indirimi sayesinde satış bedeli 2.099.000 TL olarak duyuruluyor.
Beşinci sırayı alan 2026 model Chery TIGGO 7 Comfort, 4x2 çekiş sistemi ve 1.45 HP gücündeki 1.6 litrelik turbo benzinli motorunu 7 ileri DCT şanzımanla birleştiriyor. Herhangi bir kampanya fiyatı açıklanmayan model, 2.175.000 TL'lik liste fiyatıyla alıcı bekliyor.
Altıncı sırada yer alan 2026 model Renault Boreal evolution, 145 HP benzinli motoru ve EDC otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Bu modelde Ağustos ayında kampanyasız ve kampanyalı fiyat aynı seviyede tutularak 2.194.000 TL olarak ilan ediliyor.
Yedinci sıradaki Nissan Qashqai, hafif hibrit motorlu Designpack donanımıyla listeye dahil oluyor. Otomatik şanzımanlı versiyon, kampanya kapsamında 573.100 TL'lik düşüş yaşayarak 2.199.000 TL'ye geriliyor ve segmentindeki en yüksek fiyat avantajını sunuyor.
Sekizinci sırada yer alan 2025 model KGM Korando Platinum, 4x2 çekiş düzeni, 163 HP benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzıman özellikleriyle 2.250.000 TL'den satışa sunuluyor.
Dokuzuncu sıradaki 2025 model JAECOO 7 Revive, önden çekişli altyapısı, 145 HP benzinli motoru ve 7 ileri DCT şanzımanıyla 2.270.000 TL'lik fiyat etiketine sahip bulunuyor.
Listenin onuncu ve son sırasında yer alan 2026 model OMODA 5 Ultima, 145 HP benzinli motorunu 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriyor. Coupe çizgileri taşıyan bu C-SUV seçeneği, 2.275.000 TL'lik kampanyasız fiyatıyla listede kendine yer buluyor.
(Webtekno)