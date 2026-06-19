Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkente dünkü saldırıları sırasında isabet alan binada, bir çocuğun büyükannesiyle bulunduğunu belirtti.
Binada yangın çıktığını, çocuğun hayatını kaybettiğini, büyükannenin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildiren Vorobyov, ölen çocuğun ailesine gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.
Vorobyov, saldırılarda bölgede 18 apartmanın hasar gördüğünü kaydetti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, bölgede 17 kişi yaralanmıştı.