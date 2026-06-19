Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi

Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi

Sabancı Holding, Akçansa'daki yüzde 39,72'lik hissesini Alman Heidelberg Materials AG'ye devretti. 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleştirilen satışla Sabancı'nın kasasına peşin olarak 427,9 milyon dolar girdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi - Resim: 1

Sabancı Holding, Türkiye çimento sektörünün önemli şirketlerinden Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki hissesini Alman Heidelberg Materials AG'ye devretme sürecini tamamladı. İşlem sonucunda Sabancı Holding'in kasasına 427,9 milyon dolar girdi.

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Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi - Resim: 2

HİSSE DEVRİ TAMAMLANDI

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gerçekleştirdiği açıklamada, Heidelberg Materials AG'nin ön alım hakkını kullanmasının ardından yürütülen hisse devri işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

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Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi - Resim: 3

Açıklamaya göre Sabancı Holding'in aktifinde bulunan 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli Akçansa hisselerinin tamamı Heidelberg Materials AG'ye satıldı.

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Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi - Resim: 4

"ŞİRKET DEĞERİ 1,1 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDEN HESAPLANDI"

Satış işlemi, Akçansa'nın toplam 1,1 milyar dolarlık şirket değeri baz alınarak yapıldı. Hesaplamada 1 TL nominal değerli hisse için 5,62743 dolar fiyat belirlendi.

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Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi - Resim: 5

SATIŞ BEDELİ PEŞİN TAHSİL EDİLDİ

Yapılan işlem sonucunda Sabancı Holding toplam 427,9 milyon dolar satış geliri elde etti. Şirket, satış bedelinin tamamının peşin olarak tahsil edildiğini duyurdu.

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Sabancı Holding en kıymetlisini sattı: Kasasına 427,9 milyon dolar girdi - Resim: 6

18 Haziran 2026 itibarıyla tamamlanan işlemle beraber Sabancı Holding'in Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki ortaklığı sona ermiş oldu.

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