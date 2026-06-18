Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, cephe gerisindeki en hareketli gecelerden biri yaşandı. Ukrayna ordusunun doğrudan başkent Moskova'yı ve stratejik enerji altyapılarını hedef alan dev İHA filosu, Rus hava savunma sistemlerini alarma geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ülke genelinde gece boyunca 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, devlet haber ajansı TASS bu saldırıyı son iki yılın en büyüğü olarak nitelendirdi.

MOSKOVA PETROL RAFİNERİSİ’NDE YANGIN

Saldırının en kritik hedefi Moskova'nın enerji kalbi sayılan rafineri bölgesi oldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşmayı başardığını resmen duyurdu.

-Trafik Kapatıldı: Saldırının ardından rafineri çevresindeki tüm yollar sivil trafiğe kapatıldı.

-Alevler Gökyüzünü Kapladı: Rus basınında tesiste büyük bir yangın çıktığı yönünde haberler ve görüntüler yer alırken, Rus yetkililer hasarın boyutu hakkında henüz resmi bir detay paylaşmadı.

HAVALİMANINDA ALARM VE BANLİYÖLERDE YIKIM

Saldırı dalgası başkentteki sivil ve lojistik hayatı da durma noktasına getirdi.

-Sheremetyevo'da Tahliye: Rusya'nın en yoğun hava trafiğine sahip olan Sheremetyevo Havalimanı'nda yolcular güvenlik nedeniyle sığınaklara ve güvenli bölgelere tahliye edildi. Tüm uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildi.

-Apartmana İHA Çarptı: Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Jukovski bölgesinde bir İHA'nın doğrudan bir apartman binasına çarptığını, banliyölerdeki bir alışveriş merkezinde ise düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

RUSYA: "180 İHA SADECE MOSKOVA ÜZERİNDE DÜŞÜRÜLDÜ"

Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma sistemlerinin büyük bir felaketi önlediğini iddia ederek, sadece Moskova hava sahasına yaklaşan 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü belirtti. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok İHA'nın alçak uçuşla hedeflerine doğru ilerlediği ve başkentin üzerinde siyah duman tabakalarının oluştuğu görüldü.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ: ENERJİ FİNANSMANI HEDEFTE

Ukrayna, son aylarda savaş stratejisinde değişikliğe giderek İHA saldırılarını Rusya'nın derinliklerine kaydırdı. Kiev yönetimi, Kremlin'in savaş bütçesini finanse eden en büyük gelir kaynağı olan petrol rafinerilerini ve depolarını sistematik olarak vurarak Rusya ekonomisine darbe vurmayı hedefliyor. Rusya ise 2022'den bu yana Ukrayna şehirlerine yönelik günlük füze ve Kamikaze İHA saldırılarını sürdürüyor.