TFF onay verdi: Türk futbolunun efsanesi geri dönüyor! Hasret sona erdi

MALATYA FUTBOLUNUN GEÇMİŞİ: BÜYÜK HİKÂYENİN PARÇALARI

Malatya, güçlü futbol kültürüne rağmen son 20 yılda ciddi kırılmalar yaşayan şehirlerden biri oldu. Şehrin futbol hafızasında yer eden kulüplerin güncel durumu şöyle:

EFSANE MALATYASPOR

1966’da farklı kulüplerin birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, Süper Lig’de ses getiren ve Avrupa kupalarında mücadele eden köklü bir geçmişe sahipti. Ancak ekonomik sorunlar nedeniyle amatöre kadar gerileyen kulüp, uzun süre aktif varlık gösteremedi. Bugünkü birleşme, bu mirasın yeniden sahaya taşınması olarak görülüyor.