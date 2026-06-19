Türk futbolunda taşlar yeniden yerinden oynuyor ve yıllardır özlemi çekilen o büyük hikaye yeniden yazılmaya hazırlanıyor.
TFF onay verdi: Türk futbolunun efsanesi geri dönüyor! Hasret sona erdi
Süper Lig’in efsane takımı, dün gerçekleştirilen kongrenin ardından 20 yıllık hasretin sona ermesiyle geri dönüyor. İşte detaylar…Kaynak: Diğer
Ajansspor'dan Orhan Gülek'in derlediği habere göre, Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak TFF 3. Lig’e yükselen ve ilk sezonunda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Malatya Yeşilyurtspor, dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile önemli bir dönüşüme imza attı.
Kulüp, hem ismini hem de renklerini değiştirerek Malatyaspor geleneğini yeniden profesyonel sahalara taşıma kararı aldı. Şehir futbolunda yeni bir sayfa açılırken, gözler Malatya’nın köklü geçmişine çevrildi.
YEŞİLYURTSPOR’DA TARİHİ KARAR: YENİ KİMLİK, YENİ HEDEF
Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de başarılı bir grafik çizen Malatya Yeşilyurtspor, ligi üst sıralarda tamamlayarak Play-Off hakkı elde etti. Nesine 3. Lig Play-Off finalinde Ankara Eryaman Stadyumu’nda Çorluspor 1947 ile karşılaşan sarı-yeşilliler, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak 2. Lig fırsatını kaçırmıştı.
Bu sonucun ardından şehirde uzun süredir konuşulan “birleşme” fikri yeniden hız kazandı. 18 Haziran 2026’da Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul, bu süreci resmileştiren adım oldu. Alınan kararla kulübün mevcut kimliği değiştirilerek Malatyaspor ruhuna uygun yeni bir yapılanmaya gidildi.
TEMLİK ENGELİ AŞILDI, BİRLEŞME RESMİLEŞTİ
Birleşme sürecinin önündeki en büyük engel olan borçlar ve temlikler, yapılan görüşmeler sonucunda ortadan kaldırıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yürüttüğü temaslar sonrası eski yöneticilerden İlhan Kavuk ve Haşim Karadağ’ın temlik haklarından feragat etmesiyle süreç hızlandı.
Böylece Malatyaspor’un tarihi mirası ile Yeşilyurtspor’un lig hakkı tek çatı altında birleşti. Efsane Malatyaspor Kulüp Başkanı Muhammed Güner’in de katıldığı genel kurul sonrası, resmi tescil için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı beklenmeye başlandı. Sürecin tamamlanması halinde takımın yeni sezonda Malatyaspor ismiyle profesyonel liglerde yer alması bekleniyor.
MALATYA FUTBOLUNUN GEÇMİŞİ: BÜYÜK HİKÂYENİN PARÇALARI
Malatya, güçlü futbol kültürüne rağmen son 20 yılda ciddi kırılmalar yaşayan şehirlerden biri oldu. Şehrin futbol hafızasında yer eden kulüplerin güncel durumu şöyle:
EFSANE MALATYASPOR
1966’da farklı kulüplerin birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, Süper Lig’de ses getiren ve Avrupa kupalarında mücadele eden köklü bir geçmişe sahipti. Ancak ekonomik sorunlar nedeniyle amatöre kadar gerileyen kulüp, uzun süre aktif varlık gösteremedi. Bugünkü birleşme, bu mirasın yeniden sahaya taşınması olarak görülüyor.
YENİ MALATYASPOR
1986’da kurulan ve Süper Lig’e kadar yükselen kulüp, Avrupa arenasında da Türkiye’yi temsil etti. Ancak son yıllarda yaşanan mali krizler ve deprem sonrası süreç nedeniyle profesyonel liglerin dışında kaldı.