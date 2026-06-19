Yeniçağ Gazetesi
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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu

Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL Araştırma'dan geldi. CHP oylarını korudu mu? Sonuçlar gündem oldu...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 1

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gündemini sarsan "mutlak butlan" kararı ve 38. Olağan Kurultay’ın iptaline ilişkin hukuki süreç, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden olurken, ASAL Araştırma son anketiyle partinin seyrini mercek altına aldı.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 2

ASAL Araştırma 6-14 Haziran tarihlerinde (2026) Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye sordu.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 3

Mutlak butlan tartışmaları öncesinde yapılan Asal Araştırma anketleri, CHP’nin yükselen bir ivme yakaladığına işaret ediyordu.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 4

ASAL Araştırma'nın son anketindeki sonuçlar ise dikkat çekti.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 5

AK Parti'nin oyların yüzde 33,1'ini alırken CHP'nin oyunun yüzde 30,9 olduğu görüldü.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 6

Son anket sonuçları, CHP’nin oy oranının mutlak butlan kararının ardından eridiğini gösterdi.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 7

ASAL'ın "Mutlak butlan" kararı öncesinde yayınladığı ankette AK Parti-CHP arasındaki arasındaki oy farkı 1,6 puan olarak öne çıkmış, 'makas daralıyor' yorumlarına sebep olmuştu.

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 8

ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 9

ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle

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Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu - Resim: 10

ASAL Araştırma'nın çok tartışılan Özgür Özel'in CHP genel başkanlığını düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yaptığı mutlak butlan kararından önce 22 Nisan'da (2026) düzenlediği anket sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 34,1, CHP yüzde 32,5 oy aldığı görülmüştü.

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