Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gündemini sarsan "mutlak butlan" kararı ve 38. Olağan Kurultay’ın iptaline ilişkin hukuki süreç, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden olurken, ASAL Araştırma son anketiyle partinin seyrini mercek altına aldı.
Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL'dan: Sonuçlar gündem oldu
Mutlak butlan sonrası en çarpıcı anket ASAL Araştırma'dan geldi. CHP oylarını korudu mu? Sonuçlar gündem oldu...Dilek Taşdemir
ASAL Araştırma 6-14 Haziran tarihlerinde (2026) Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye sordu.
Mutlak butlan tartışmaları öncesinde yapılan Asal Araştırma anketleri, CHP’nin yükselen bir ivme yakaladığına işaret ediyordu.
ASAL Araştırma'nın son anketindeki sonuçlar ise dikkat çekti.
AK Parti'nin oyların yüzde 33,1'ini alırken CHP'nin oyunun yüzde 30,9 olduğu görüldü.
Son anket sonuçları, CHP’nin oy oranının mutlak butlan kararının ardından eridiğini gösterdi.
ASAL'ın "Mutlak butlan" kararı öncesinde yayınladığı ankette AK Parti-CHP arasındaki arasındaki oy farkı 1,6 puan olarak öne çıkmış, 'makas daralıyor' yorumlarına sebep olmuştu.
ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle
ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle
ASAL Araştırma'nın çok tartışılan Özgür Özel'in CHP genel başkanlığını düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yaptığı mutlak butlan kararından önce 22 Nisan'da (2026) düzenlediği anket sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 34,1, CHP yüzde 32,5 oy aldığı görülmüştü.