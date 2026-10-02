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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev kentinde bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda veri işleme ile internet sitelerinin barındırılması hizmetlerini sağladığı öne sürülen RX-Name veri merkezine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının Nikolayev'de gerçekleştirildiğini belirterek söz konusu veri merkezinin Ukrayna ordusunun faaliyetleri kapsamında kullanıldığını öne sürdü.

RX-NAME VERİ MERKEZİ HEDEF ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus güçleri, Ukrayna birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veri işleme ve internet sitelerinin barındırılması hizmetlerini sağladığı iddia edilen RX-Name veri merkezini hedef aldı.

Rusya tarafı, söz konusu merkezin Ukrayna ordusuna iletişim, internet ve veri hizmetleri sağladığını savundu.

KURU YÜK GEMİSİ DE HEDEF ALINDI

Bakanlığın açıklamasında Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı iddia edilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin askeri malzeme taşımak amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

KİEV'DEKİ ŞİRKETLER DE HEDEF OLMUŞTU

Rusya'nın açıklamasında, Ukrayna'nın iletişim ve internet altyapısına yönelik saldırıların son dönemde yoğunlaştığı belirtildi.

Bakanlık, Nikolayev'deki saldırının yanı sıra son iki haftada başkent Kiev'de de çeşitli veri merkezlerinin hedef alındığını bildirdi.

VERİ MERKEZLERİ DE HEDEF ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı, son iki hafta içerisinde Kiev'de Ukrtelekom, DreamLine, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait olduğu belirtilen veri merkezlerinin de hedef alındığını açıkladı.

Rusya tarafı, söz konusu tesislerin Ukrayna ordusuna iletişim, internet ve veri hizmetleri sağladığını savunuyor.