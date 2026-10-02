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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklanmış dizel yakıtının büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Karar, yükselen yakıt fiyatlarını aşağı çekmeye yönelik adımlar kapsamında geldi. G7 ülkeleri, acil durum rezervlerinde bulunan petrol ve dizel stoklarının bir bölümünün piyasaya sunulması konusunda anlaşmaya vardı.

100 MİLYON VARİLE KADAR PİYASAYA SÜRÜLECEK

G7 ülkelerinin vardığı anlaşma kapsamında dört aylık süreçte acil durum rezervlerinden toplam 100 milyon varile kadar petrol ve dizelin piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Rezervlerin piyasaya sunulması sürecinin Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından koordine edilmesi planlanıyor. Dizel stoklarının önemli bir bölümünün ise sürecin ilk bölümünde piyasaya verilmesi öngörülüyor.

HEDEF YAKIT FİYATLARINI DÜŞÜRMEK

G7 dönem başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alınan kararla enerji piyasalarındaki baskının azaltılmasının ve yakıt fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiğini belirtti.

G7 ülkelerinin aldığı karar, küresel enerji piyasalarında yaşanan arz sıkıntılarının ardından geldi.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Rezervlerin piyasaya sürülmesine yönelik kararın açıklanmasının ardından petrol fiyatlarında da hareketlilik yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 dolar seviyesinin altına geriledi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Avrupa'nın yüksek miktarda dizel stokunu piyasaya sunacağını belirterek sürecin hemen başlayacağını ifade etti.

Böylece G7 ülkelerinin koordineli adımıyla birlikte önümüzdeki dört aylık dönemde petrol ve dizel rezervlerinin piyasaya sunularak artan yakıt fiyatları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.