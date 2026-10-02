Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.