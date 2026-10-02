Sonbahar soğuk ve sert yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste uyarılar yapıldı. İstanbul başta olmak üzere şehir genelinde sağanak yağış ve fırtına etkisini yükseltirken, 13 il için sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ile kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdiği açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların, cuma günü Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
13 İL İÇİN SARI ALARM
Meteoroloji verilerine göre haritada yer alan Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Osmaniye, Sinop ve Tekirdağ olmak üzere 13 il için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı gerçekleştirildi.
Yağışların özellikle İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak öğleden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SERT RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkili olacağı bildirildi.
YARIN İÇİN 6 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den 3 Ekim Cumartesi günü (yarın) için ise Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı verildi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN CUMA UYARISI
AKOM, akşam saatlerine kadar (20.00) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını belirtti.
AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul'da aralıklarla görülen yağışların cumartesi sabahına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması; gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.