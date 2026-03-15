Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 86 füze, 1530’dan fazla güdümlü bomba ve 1770 insansız hava aracıyla saldırdığını duyurdu.

Zelenskiy, füzelerde en az 60 yabancı bileşenin kullanıldığını belirtti.

GECE DÜZENLENEN İHA SALDIRISI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece 97 İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Hava savunma sistemleri 90 İHA’yı etkisiz hale getirirken, kalan İHA’ların beşi bazı noktalara isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Çernigiv bölgesine yönelik saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, dünya ülkelerini balistik saldırılara karşı yeterli hava savunma sistemi kurmaya çağırdı.