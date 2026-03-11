Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna’nın TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına gaz sağlayan tesisleri hedef aldığını iddia etti.

Şirketten yapılan açıklamada, son iki hafta içinde söz konusu altyapıya yönelik toplam 12 saldırı girişimi gerçekleştiği öne sürüldü. Gazprom, saldırıların püskürtüldüğünü ve tesislerde herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

Açıklamada, hedef alınan noktaların Rusya’nın güneyinde bulunan Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya kompresör istasyonları olduğu ifade edildi. Bu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına doğalgaz akışını sağlayan kritik altyapılar arasında yer aldığı vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Karadeniz’deki TürkAkım ve Mavi Akım hatlarını hedef almayı planladığını öne sürmüştü. Putin, Kiev yönetimini savaş kapsamında enerji altyapısını hedef alarak Avrupa’ya zarar vermeye çalışmakla suçlamıştı.