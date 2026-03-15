Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin’in karşılaşacağı Finalissima 2026, iptal edildi.

UEFA, olumsuz koşullar nedeniyle 27 Mart’ta Katar’daki Lusail Stadı’nda oynanacak maçın gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

UEFA, maçın Bernabeu ve Buenos Aires’te iki ayaklı oynanması teklifinin Arjantin tarafından reddedildiğini ve Dünya Kupası sonrası oynama isteğinin de İspanya’nın takvimi nedeniyle mümkün olmadığını duyurdu.

KARAR VERİLDİ

Basın açıklamasında, "UEFA ile Katar'daki organizasyon yetkilileri arasında yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, bugün yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle, UEFA Euro 2024 şampiyonu İspanya ile CONMEBOL Copa America 2024 şampiyonu Arjantin arasında oynanacak Finalissima maçının, 27 Mart'ta Katar'da umulduğu gibi gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu," diye belirtildi.

BARIŞ MESAJI

"Koşullar ve zamanlamanın, takımların Katar'da bu prestijli kupayı kazanmak için mücadele etme fırsatını elinden alması, UEFA ve organizatörler için büyük bir hayal kırıklığı kaynağıdır. Katar, zaman içinde birinci sınıf tesislerde dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini kanıtlamıştır.

UEFA, maçı düzenlemeye çalışırken gösterdikleri çaba için organizasyon komitesine ve Katar yetkililerine derin şükranlarını sunar ve bölgede barışın yakında yeniden tesis edileceğinden emindir."