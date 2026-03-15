Petrolün 120 dolara dayanması, merkez bankalarının "faiz indirimi" hayallerini suya düşürdü. Artan enerji maliyetleri enflasyonu tetiklerken, Fed’in "şahin" duruşa geçme ihtimali piyasaları titretiyor.
Piyasalarda "Çarşamba" alarmı: Altın, dolar ve gümüşte kader anı... Powell mı kazanacak Trump mı?
Küresel piyasalar, Ortadoğu'daki savaş ve petroldeki yükselişin gölgesinde tarihinin en kritik çarşambasına hazırlanıyor. Fed'in faiz kararı sadece ABD ekonomisini değil; cebimizdeki dolardan cebimizdeki altına kadar her şeyi baştan aşağı değiştirebilir. 18 Mart Çarşamba piyasaları ne bekliyor?Hava Arabacılar
TRUMP- FED GERİLİMİ
Beyaz Saray’ın faiz indirimi baskısına rağmen, Powell’ın enflasyonla mücadelede nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER
Ons altının 5.000 dolar, gümüşün ise 80 dolar sınırındaki mücadelesi çarşamba günkü kararla ya dev bir ralliye ya da sert bir düzeltmeye dönüşecek.
ABD Merkez Bankası (FED) yılın ikinci faiz kararını 18 Mart akşamı saat 21.00'da açıklayacak.
Fed’in, faizleri üst üste ikinci kez sabit tutması bekleniyor.
Merkez bankalarının alacağı kararlar, yatırımcılara "fırtına" ya da "bahar havası" yaşatacak.
Fed’in faiz artırımı durumunda Dolar değer kazanacak. Faiz getirisi olmayan Altın ve gümüş üzerindeki baskı artacak ve geri çekilme yaşanacak.
Fed’in faiz indirimi durumunda doların rezerv gücü azalırken, yatırımcılar güvenli liman olan altın ve gümüşe yönelecek böylece altın ve gümüş fiyatları yıkarı çıkacak.
Fed'in faizi sabit tutarsa piyalardaki belirsilik devam edecek. Uzmanlara göre Fed "bekle-gör" şeklinde bir açıklama gelirse dolar artarken altın ve gümüş rahatlayacak.