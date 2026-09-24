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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Kovid-19 salgını sırasında Pfizer ile geliştirdikleri mRNA aşısıyla dünya çapında tanınan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, girişimcilik kariyerlerinde yeni bir döneme geçiyor. 2008 yılında kurdukları BioNTech'in ardından hayata geçirdikleri yeni şirketin sermayesi, çalışan sayısı ve faaliyet alanına ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıktı.

SERMAYESİ 120 BİN EURO

Düsseldorf merkezli Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın araştırmasına göre Şahin ve Türeci'nin yeni girişimi Arife, BioNTech gibi Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösterecek.

Avrupa Şirketi (SE) statüsünde kaydedilen Arife'nin mevcut sermayesi 120 bin Euro. Şirkette başlangıçta düşük üç haneli seviyelerde personel istihdam edilmesi planlanıyor.

Şirket kayıtlarında, bir yönetim kurulu üyesi ve üç denetim kurulu üyesi bulunuyor. Son kayıt işlemi 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Şirketin adresi ise Mainz'daki Philipp-von-Zabern-Platz 1 olarak gösteriliyor.

KANSER TEDAVİSİNE ODAKLANACAKLAR

Arife'nin temel faaliyet alanını yeni mRNA terapilerinin geliştirilmesi oluşturacak. Şirketin ilaç geliştirme, üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmesi planlanıyor.

Üzerinde çalışılması hedeflenen teknolojiler, vücuttaki hücrelerin belirli yararlı maddeleri geçici süreyle üretmesine dayanıyor.

Bu yaklaşımın olası kullanım alanları arasında, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve bu hücrelere saldırmasına yardımcı olacak tedavilerin geliştirilmesi bulunuyor.

BİONTECH'TEKİ GÖREVLERİNİ BIRAKACAKLAR

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, en geç 2026 yılının sonunda BioNTech'teki yönetici rollerinden ayrılmayı planladıklarını daha önce açıklamıştı.

İkili, yeni şirketleri aracılığıyla mRNA terapileri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayırmayı hedefliyor.

Ancak BioNTech ile bağlarının tamamen kopması beklenmiyor. Planlanan iş birliği kapsamında BioNTech, ilgili hak ve teknolojileri yeni girişime aktaracak. Bunun karşılığında Arife'de azınlık hissesi elde edecek.

ARİFE İSMİNİN ANLAMI NE?

Yeni biyoteknoloji şirketinin ismi Türkçe kökenli bir kadın adı olan Arife'den geliyor. Arife, "bilen, bilgili kadın" anlamını taşıyor. Şahin ve Türeci, yeni girişimlerinde bu ismi tercih etti.

BİONTECH'İN ESKİ FİNANS DİREKTÖRÜ DE YENİ ŞİRKETE KATILABİLİR

Arife'nin yönetim kadrosunda BioNTech'in eski yöneticilerinden birinin de yer alması gündemde. Handelsblatt'ın haberine göre Michael Maximilian Kring'in yeni şirketin finans direktörü olması planlanıyor.

Kring, 2009-2014 yılları arasında BioNTech'te finans direktörlüğü görevini yürütmüştü. Halen biyoteknoloji şirketi Cellbrick Therapeutics'in finans direktörü olarak çalışıyor.

ÖZLEM TÜRECİ YENİ ŞİRKETİN SİNYALİNİ MART AYINDA VERMİŞTİ

Şahin ve Türeci'nin yeni bir şirket kurma planı ilk kez gündeme gelmiyor. Özlem Türeci, mart ayında verdiği röportajda inovasyon ve alışılmışın dışındaki girişimcilik faaliyetlerine yeniden ağırlık vermek istediklerini açıklamıştı.

Türeci, güçlü oldukları alanın inovasyon ve girişimcilik olduğunu belirterek bir sonraki şirketlerini kurduklarını ve bunun üçüncü girişimleri olacağını söylemişti.

BİONTECH'İ 2008 YILINDA KURMUŞLARDI

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BioNTech'i 2008 yılında kurdu. Başlangıçta yeni kanser tedavilerine odaklanan şirket, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın önde gelen biyoteknoloji kuruluşlarından biri haline geldi. BioNTech, Kovid-19 salgını sırasında Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA tabanlı aşı sayesinde dünya çapında tanındı.