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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın maçın ertelenmesi için yaptığı resmi başvuruya UEFA'dan yanıt geldi.

Fransa'da yaşanan olaylar ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep eden sarı-kırmızılı kulübün başvurusu kabul edilmedi.

UEFA GALATASARAY'IN ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

A Spor'un haberine göre; UEFA, Galatasaray'ın Lille karşılaşmasının ertelenmesine yönelik başvurusunu değerlendirdi. Avrupa futbolunun yönetim organı, sarı-kırmızılı kulübün talebine olumsuz yanıt verdi.

Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşmasının daha önce açıklanan takvim doğrultusunda oynanması kararlaştırıldı.

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Galatasaray'ın erteleme başvurusunun arkasında Fransa'da yaşanan olaylar ve güvenlik endişeleri bulunuyor.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez'in hiçbir maçın ertelenmeyeceğine dair açıklamasının ardından Lille'de geçici sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Alınan karar doğrultusunda kentte 19 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.00'den 20 Ekim Salı günü TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Lille'e konuk olacak.

Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk iki maçını kaybetmesinin ardından Fransa deplasmanında ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.