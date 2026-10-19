Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada kritik aşamaya geçildi.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, katılımın yoğunluğu sebebiyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapılıyor.

FİZİKEN KATILMA TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tanju Özcan, avukatları aracılığıyla duruşma salonunda bizzat hazır bulunmak istediğini beyan etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti Özcan'ın bizzat katılma istemini reddetti. Bunun üzerine Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

TANJU ÖZCAN'DAN HAKİM KARŞISINDA OLAY SÖZLER: BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM

Tanju Özcan, mütalaadaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Duruşmaya ısrarla gelmek istememe rağmen getirilmedim ve yüz yüze savunma hakkım elimden alındı. Mütalaa ile çok sıkıntılar olduğunu gördük... Zenginden alıp fakire verdik. Türkiye’nin en kirli belediyelerinden biri olarak gösterilmeye çalışılıyoruz, algı operasyonları yapılıyor."

MARKET İDDİALARINA YANIT: İRTİKAP SÖZ KONUSU DEĞİL

Market zincirlerinden "icbar suretiyle" vakfa para toplandığı yönündeki mütalaa suçlamalarına da yanıt veren Özcan, beraat talebini yineledi:

"Marketler reklam veriyor, biz de reklam pastasından pay almak istedik. 'BOLSEV Vakfı'na gelir elde etmek için reklam anlaşması yapıldı. İrtikap suçunda 2 gram sinekten 5 kilo yağ çıkarmaya çalışmış savcı. Ortada suç yok, beraat kararı vereceğinize inanıyorum."

"SUYA SABUNA DOKUNMADAN EVDEKİ KEDİ GİBİ OTURACAĞIM"

Müteahhit Nazmi Güzel'in ruhsat iddialarına karşı da savunmasını yapan Özcan, "Düğünde kendisiyle karşılaştık ve beni üstü kapalı tehdit etti. Tanıklar arasında 46 mağdur dinlendi ve hiçbiri şikayetçi olmadı. Nazmi Güzel'in özel bir husumeti var. Abdullah Öcalan'a teröristbaşı demeseydim aramızda husumet oluşmazdı. İşleri aksıyormuş, telefonlarına bakmıyormuşum. Hep yalan beyanlarda bulunuyor. Nazmi Güzel ile ben baş başa görüşmedim. Ben mi para istediğimi ispat edeceğim, o mu para verdiğini ispat edecek. Pazarlık yapılmış, 1.5 milyonluk çek almışım. Neresine inanacağız. Para konusunda birçok beyanı var. Tuna Özcan '2.5 milyon istedi' diyor, bana başka şey söylüyor. Hangi birine inanacağız. 'Dilekçelere cevap verilmedi' diyor, hangi dilekçene cevap verilmedi. Ben hiçbir zaman onunla para konusunu konuşmadım. 1 milyon TL konusu var.

Bu paradan benim haberim yok. Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan'ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım" dedi.

217 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.