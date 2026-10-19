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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da hafta sonu düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından yeni tedbirler devreye alındı. Lille dahil ülkenin kuzeyindeki birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bugün ve yarın uygulanacak yasağın 20.00 ile 06.00 satleri arasında geçerli olacağını belirtildi.

Galatasaray'ın çarşamba günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak olması nedeniyle alınan karar dikkat çekti.

GALATASARAY MAÇI ETKİLENMEYECEK

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik önlemleri kapsmaında polis ve jandarma sayısının artırılacağını söyledi. Nunez, bu haftasonu oynanması planan futbol karşılaşmalarının sokağa çıkma yasağından etkilenmeyeceğini belirtti.

Başbakan Sebastian Lecornu ise Paris'te gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması için valilere talimat verildiği söyledi.

17 Ekim'de hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemlerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltında alındı.

Olaylarda yaklaşık bin polis, jandarma ve itfaiye personelinin yaralandığı, en az 1500 dükanın ise yağmalandığı belirtildi.