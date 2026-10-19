Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararı öncesinde iki farklı senaryo öne çıkıyor. Piyasa katılımcıları 100 baz puanlık indirim ihtimalini değerlendirirken Finans Analisti İslam Memiş, mevcut şartlarda faiz oranının korunmasını daha olası görüyor.
İslam Memiş, faiz senaryolarını ve sonuçlarını değerlendirdi
TCMB’nin perşembe günü duyuracağı faiz kararı öncesinde piyasalarda 100 baz puanlık indirim öngörüsü ağırlık kazanıyor. Öte yandan İslam Memiş, ekonomik göstergelerin faizin değişmemesi ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Memiş, tahminini dile getirerek olası sonuçları değerlendirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Memiş, bankanın piyasalardaki güveni desteklemek için indirim yönünde karar alabileceğini de belirtti. Faiz kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Memiş, mevcut ekonomik görünümün faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesini desteklediğini ifade etti.
Fon krizinin ardından ortaya çıkan teknik tabloyu değerlendiren analist, bu koşullarda faiz indirimi kararının uygun olmayabileceğini dile getirdi.
Bununla birlikte Memiş, piyasalara olumsuz gelişmelerin etkisinin sınırlı kalacağı ve güven ortamının korunacağı mesajını vermek isteyen Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirime yönelebileceğini söyledi.
Genel beklentinin faiz indirimi yönünde olduğunu belirten Memiş, kendi tercihinin mevcut oranların korunmasından yana olduğunu aktardı.
Borsadaki gelişmelerin yanı sıra diğer göstergelerin de bu görüşü desteklediğini savunan analist, güveni yeniden güçlendirmek amacıyla indirim yapılabileceğini ancak mevcut şartları bu karar için yeterince elverişli bulmadığını kaydetti.
Önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalarda farklı gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının yapacağı konuşmalara işaret etti. Bu açıklamaların sterlin ve eurodaki hareketlilik bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Japonya'nın enflasyon verilerinin de izlenmeye devam ettiğini söyleyen Memiş; doların küresel ölçekte değer kazanmasını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve Amerikan tahvil faizlerinde geçen hafta görülen sert iniş çıkışları piyasaların gündemindeki diğer başlıklar arasında sıraladı.
Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara yükseldiğini belirten Memiş, ABD ile İran arasındaki gerilimde yumuşama belirtileri görülmesine rağmen Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerin önemini koruduğunu söyledi.
Trump'ın bu konudaki açıklamalarının jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaları olumlu yönde etkileyebileceğini değerlendirdi. Borsa İstanbul endeksinin önceki haftayı 11.721 puan düzeyinde tamamladığını hatırlatan Memiş, teknik açıdan 11.200 ile 12.200 puan arasındaki bandın izlenmesi gerektiğini belirtti.
Dolar kurundaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü ifade eden analist, dolar/TL'nin 49,55 lira düzeyinde bulunduğunu aktardı. Memiş, ay bitimine kadar kurun 50 lira çevresinde kalıcı olmasını beklediğini, yıl sonu için öngördüğü 52 liralık seviyeyi ise değiştirmediğini söyledi.
Euro/dolar paritesinin 1,219 düzeyinde olduğunu belirten Memiş, euro cephesinde önceki haftaya benzer sakin bir açılış yaşandığını kaydetti.
Altın fiyatlarının dar bir aralıkta hareket ettiğini ve piyasaların yeni gelişmelere ilişkin haberleri beklediğini söyleyen Memiş, mevcut görünümde yukarı yönlü eğilimin öne çıktığını ifade etti.
Analiste göre piyasa katılımcıları, daha olumlu açıklamaların fiyatlara yansımasını bekliyor. Memiş, mevcut sıkışık hareketin ardından fiyatlarda yön değişiminin yaşanabileceğine dikkat çekti.
Yurt içi piyasalarda haftanın başlıca gündem maddelerini Merkez Bankası’nın para politikası kararı ile rezerv rakamları oluşturuyor. Memiş, yatırımcıların bu hafta Türkiye'deki ekonomik gelişmelere daha fazla odaklanacağını belirtti.
Piyasalarda 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünün ağırlık taşıdığını yineleyen Memiş, mevcut teknik görünümün faiz oranlarının korunması seçeneğini daha güçlü kıldığını savundu.
Gelecek hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına da değinen Memiş, ABD'deki para politikası toplantısında faizlerin mevcut düzeyde bırakılmasını beklediğini dile getirdi.
(Tgrthaber.com.tr)