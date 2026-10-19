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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Acun Ilıcalı, Maribor-Celje mücadelesinde bir araya geldi. Ilıcalı, görüşme sırasında Ceferin’e isminin yazılı olduğu Maribor forması armağan etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi Acun Ilıcalı ile Slovenya’da buluştu.

Slovenya Birinci Futbol Ligi’nde oynanan Maribor-Celje karşılaşmasında Ilıcalı, Ceferin’i konuk etti. İki isim, müsabakayı takip ederken maçın sona ermesinin ardından düzenlenen yemek organizasyonunda da bir araya geldi.

Buluşma sırasında Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e üzerinde adının bulunduğu Maribor formasını hediye etti.

Slovenya temsilcisi Maribor, ligde oynanan 12 haftanın sonunda hanesine yazdırdığı 24 puanla zirvede yer alıyor.