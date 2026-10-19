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Kaynak: DHA

İnegöl’e bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi’nde, dayanışmayı pekiştirmek ve ahirete irtihal eden mahalle sakinlerini anmak amacıyla ikincisi düzenlenen Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği zehirlenme şüphesiyle gölgelendi.

Çevre köylerden de yoğun katılımın sağlandığı organizasyonda davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Dün öğleden sonra saat 16.00 sularında gerçekleşen programın ardından, ikramlardan tadan çok sayıda vatandaşta yaklaşık üç saat sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler baş gösterdi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Rahatsızlanan mahalleliler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle vakit kaybetmeden ilçedeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Hastaneye başvuranların sayısının 182’ye ulaştığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.